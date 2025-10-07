Varese News

Tempo libero

A Laveno Mombello riparte la stagione dell’Università della Terza Età

La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia pubblica di inaugurazione è in programma sabato 18 ottobre 2025, alle ore 10:00

La biblioteca di Laveno Mombello

Il Comune di Laveno Mombello e il Lions Club “Laveno-Mombello Santa Caterina del Sasso” annunciano l’apertura ufficiale del nuovo Anno Accademico 2025/2026 dell’Università della Terza Età (UTE). Questa iniziativa è frutto di una consolidata e proficua collaborazione, riaffermando l’impegno congiunto a promuovere l’invecchiamento attivo, l’apprendimento continuo e la coesione sociale all’interno della comunità lavenese.

L’assessore ai Servizi Sociali, Elisabetta Belfanti spiega: “L’iniziativa risponde ad una crescente richiesta del territorio di informarsi e di arricchire le proprie conoscenze, in un clima conviviale e amichevole di scambio. La partecipazione dello scorso anno, numerosa e sentita, è di buon auspicio per la nuova edizione, rinnovata e ricca nei contenuti”.

L’esperienza dell’Anno Accademico precedente ha confermato la vitalità del progetto: l’UTE ha registrato un grandissimo successo con più di cento iscritti, ai quali è stata offerta una ricca programmazione che ha superato le aspettative. Oltre alle tradizionali conferenze, sono stati attivati corsi “extracurricolari” molto apprezzati, come inglese, teatro, ginnastica cinese e ceramica, dimostrando la capacità di rispondere alle diverse esigenze e passioni dei cittadini.

L’assessore alla Cultura Alice Gomiero: «Il successo dell’UTE è la prova che investire in attività culturali e formative per tutte le fasce d’età è un dovere e un’opportunità per l’intera comunità. Siamo orgogliosi di vedere come questo progetto, nato dalla collaborazione con il Lions Club, sia diventato un centro nevralgico di socializzazione e arricchimento. I numeri e la varietà dei corsi attivati lo scorso anno ci spingono a proseguire su questa strada, anzi, ad implementare ulteriormente i servizi, offrendo ai nostri cittadini l’occasione di restare attivi e curiosi».

La Cerimonia Istituzionale di Inaugurazione

La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia pubblica di inaugurazione, che si terrà sabato 18 ottobre 2025, alle ore 10:00. L’evento si svolgerà presso la Biblioteca “Antonia Pozzi” di Laveno-Mombello, all’interno della suggestiva Villa Frua, sede del Municipio.La cerimonia vedrà i saluti congiunti dell’Assessora alla Cultura e dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Laveno Mombello insieme al Presidente del Lions Club e al Presidente dell’UTE. Sarà l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo e ricco programma didattico. La mattinata si concluderà con l’apprezzato intrattenimento musicale offerto dal gruppo folk locale “Sem chi inscì”.

Iscrizioni all’Anno Accademico 2025/2026
Si informano gli interessati che le iscrizioni per l’Anno Accademico UTE 2025/2026 sono aperte a partire da lunedì 6 ottobre 2025. Le iscrizioni si tengono nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 16:00, presso la Biblioteca Antonia Pozzi (Via Roma 16/A).

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.