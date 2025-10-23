A Laveno Mombello un incontro pubblico con il senatore Alfredo Bazoli sulle leggi del governo Meloni

Il circolo del Partito Democratico di Laveno Mombello promuove un incontro pubblico per discutere delle recenti scelte legislative del governo Meloni in materia di sicurezza e informazione. L’appuntamento è fissato per lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 21 nella sala civica di Piazza Italia.

Ospite della serata sarà il senatore Alfredo Bazoli, capogruppo del PD nella Commissione Giustizia del Senato, che offrirà un’analisi approfondita su come le nuove norme varate dall’esecutivo stiano incidendo sul quadro democratico del Paese.

Le misure introdotte dal governo di centrodestra, al centro di numerose discussioni a livello politico e istituzionale, riguardano aspetti delicati come l’ordine pubblico, la libertà di stampa e il diritto all’informazione. Tra le principali criticità sollevate dall’opposizione, la possibile compressione degli spazi di dissenso e l’inasprimento delle sanzioni per manifestazioni e proteste.

«Quello che si sta delineando è un modello di sicurezza che rischia di ridurre il pluralismo e la partecipazione democratica» ha commentato Alfredo Bazoli in altre recenti occasioni, e si prevede che temi simili saranno al centro del dibattito anche a Laveno Mombello.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.