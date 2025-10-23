A Laveno Mombello un incontro pubblico con il senatore Alfredo Bazoli sulle leggi del governo Meloni
“Dove va la democrazia in Italia?”: se ne parla lunedì 27 ottobre alla sala civica
Il circolo del Partito Democratico di Laveno Mombello promuove un incontro pubblico per discutere delle recenti scelte legislative del governo Meloni in materia di sicurezza e informazione. L’appuntamento è fissato per lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 21 nella sala civica di Piazza Italia.
Ospite della serata sarà il senatore Alfredo Bazoli, capogruppo del PD nella Commissione Giustizia del Senato, che offrirà un’analisi approfondita su come le nuove norme varate dall’esecutivo stiano incidendo sul quadro democratico del Paese.
Le misure introdotte dal governo di centrodestra, al centro di numerose discussioni a livello politico e istituzionale, riguardano aspetti delicati come l’ordine pubblico, la libertà di stampa e il diritto all’informazione. Tra le principali criticità sollevate dall’opposizione, la possibile compressione degli spazi di dissenso e l’inasprimento delle sanzioni per manifestazioni e proteste.
«Quello che si sta delineando è un modello di sicurezza che rischia di ridurre il pluralismo e la partecipazione democratica» ha commentato Alfredo Bazoli in altre recenti occasioni, e si prevede che temi simili saranno al centro del dibattito anche a Laveno Mombello.
L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.