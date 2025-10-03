A Leggiuno una domenica di pulizia delle acque e delle sponde del Maggiore

Un’iniziativa all’insegna dell’ambiente e della comunità. Domenica 5 ottobre, al Sasso Moro di Leggiuno, si terrà una giornata di pulizia delle acque e delle sponde del lago organizzata dal WWF Sub Varese, nell’ambito del progetto internazionale “Adopt Rivers and Lakes”.

L’iniziativa

L’appuntamento è previsto in mattinata presso Via al Moro 9, a Leggiuno, con il supporto e il patrocinio del Comune. Sub e volontari saranno impegnati in attività di raccolta rifiuti e cura delle rive, con l’obiettivo di restituire al lago un aspetto più pulito e sicuro per l’ambiente e per chi lo vive.

Il progetto “Adopt Rivers and Lakes” nasce per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza di tutelare le acque dolci e gli ecosistemi che le circondano, promuovendo interventi concreti di salvaguardia.

Un momento di comunità

Al termine della mattinata, i partecipanti avranno l’occasione di condividere un pranzo in compagnia, un momento di convivialità per rinsaldare il senso di comunità e celebrare l’impegno comune.