A Materia due appuntamenti settimanali con gli sportelli di Openjobmetis e Csv Insubria
Il martedì dalle 15:30 alle 17:30 con Csv Insubria e il giovedì dalle 14:30 alle 18:00 con Openjobmetis ogni settimana a Materia gli sportelli sono aperti a tutti e gratuiti. Qui le informazioni
Materia continua a essere un punto di riferimento per chi vuole costruire, crescere e partecipare alla vita della comunità. Da ottobre, infatti, negli spazi della nuova sede di VareseNews sono tornano due appuntamenti settimanali aperti a tutti: uno dedicato al mondo del lavoro e l’altro pensato per associazioni e realtà del territorio.
Il martedì, dalle 15:30 alle 17:30, l’agorà di Materia ospita lo sportello per associazioni ed enti del Terzo Settore, realizzato in collaborazione con CSV Insubria. Uno spazio di confronto e orientamento dove chiedere consulenza, condividere progetti e trovare occasioni di rete.
Il giovedì, dalle 14:30 alle 18:00, come da programma ci sarà lo sportello lavoro di Openjobmetis, dove è possibile ricevere supporto nella ricerca di impiego, aggiornare il curriculum o scoprire nuove opportunità professionali.
Entrambi gli sportelli sono liberi, gratuiti e aperti alla cittadinanza: basta presentarsi negli orari indicati.
Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.