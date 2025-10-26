Varese News

A Materia due appuntamenti settimanali con gli sportelli di Openjobmetis e Csv Insubria

Il martedì dalle 15:30 alle 17:30 con Csv Insubria e il giovedì dalle 14:30 alle 18:00 con Openjobmetis ogni settimana a Materia gli sportelli sono aperti a tutti e gratuiti. Qui le informazioni

20 Oct 2025

Materia continua a essere un punto di riferimento per chi vuole costruire, crescere e partecipare alla vita della comunità. Da ottobre, infatti, negli spazi della nuova sede di VareseNews sono tornano due appuntamenti settimanali aperti a tutti: uno dedicato al mondo del lavoro e l’altro pensato per associazioni e realtà del territorio.

Il martedì, dalle 15:30 alle 17:30, l’agorà di Materia ospita lo sportello per associazioni ed enti del Terzo Settore, realizzato in collaborazione con CSV Insubria. Uno spazio di confronto e orientamento dove chiedere consulenza, condividere progetti e trovare occasioni di rete.

Il giovedì, dalle 14:30 alle 18:00, come da programma ci sarà lo sportello lavoro di Openjobmetis, dove è possibile ricevere supporto nella ricerca di impiego, aggiornare il curriculum o scoprire nuove opportunità professionali.

Entrambi gli sportelli sono liberi, gratuiti e aperti alla cittadinanza: basta presentarsi negli orari indicati.

Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno.

Pubblicato il 26 Ottobre 2025
