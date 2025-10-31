A Materia la cronaca diventa teatro: “Dietro la notizia” porta il pubblico dentro una redazione anni ’50
Giovedì 13 novembre alle 21.00, a Materia Spazio Libero, la compagnia I Plateali presenta uno spettacolo di improvvisazione teatrale ispirato a notizie vere, dove ogni serata è un racconto unico e irripetibile
Cosa si nasconde dietro una notizia? A volte, un intero mondo di emozioni, relazioni e colpi di scena. È proprio da questa domanda che nasce “Dietro la notizia”, lo spettacolo di improvvisazione teatrale della compagnia varesina I Plateali, in scena giovedì 13 novembre alle ore 21.00 a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno).
Ambientato in una redazione giornalistica degli anni Cinquanta, lo spettacolo prende vita a partire da una notizia “strana ma vera” proposta dal pubblico: un piccolo fatto curioso o incredibile letto su giornali o social media, che diventa il punto di partenza per un intero universo narrativo.
Il “capo redAttore” legge la notizia scelta e, da quel momento, gli attori — o meglio, i “redAttori” — improvvisano storie e personaggi che si intrecciano in modo imprevedibile, restituendo un mondo vivace, comico e surreale. Ogni replica è diversa, frutto della spontaneità e della fantasia condivisa tra palco e platea.
Con uno stile brillante e ritmi serrati, I Plateali trasformano la cronaca in spettacolo, dando vita a un’esperienza teatrale che coinvolge il pubblico non solo come spettatore, ma come parte integrante del processo creativo.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
