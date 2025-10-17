A Mercallo aperto il nuovo tratto di ciclabile del Lago di Comabbio

È stato inaugurato oggi il nuovo tratto ciclopedonale di via Fornace a Mercallo, un’opera di circa 500 metri che completa un importante segmento dell’anello ciclopedonale del Lago di Comabbio.

Il taglio del nastro si è svolto all’incrocio tra via Fornace e via Al Lago, in prossimità del nuovo ponte in legno, alla presenza del presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, del consigliere provinciale alle Infrastrutture Fabio Passera, dei rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni interessati dalla ciclopedonale, vale a dire Comabbio, Mercallo, Ternate, Varano Borghi e Vergiate, e della Polizia Locale di Mercallo.

L’intervento, realizzato dalla Provincia di Varese (che è competente per l’anello ciclabile), rientra in una più ampia strategia di riqualificazione e promozione turistico-ricreativa delle sponde lacustri e delle aree limitrofe.

La riqualificazione di via Fornace ha previsto l’allargamento della carreggiata, la posa della nuova pavimentazione, l’introduzione della Zona 30 e una segnaletica dedicata, rendendo la strada una urbana ciclabile a traffico promiscuo.

Il percorso è stato inoltre completato con la costruzione di un ponte in legno, perfettamente integrato nel paesaggio naturale, che valorizza ulteriormente un contesto ambientale di grande pregio.

L’opera è stata interamente finanziata con fondi provinciali per un importo complessivo di 300mila euro.