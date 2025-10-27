A Oggiona Santo Stefano nasce la casa del futuro: presentato da Novellocase il format “Off Grid House”

Un nuovo modo di abitare, fondato su autonomia, sostenibilità e tecnologia d’avanguardia. È questo il messaggio al centro dell’evento che si è tenuto questa sera, venerdì 24 ottobre, nella sede di Novellocase a Oggiona S. Stefano, dove è stato presentato ufficialmente Off Grid House, il format abitativo ideato da Dasia Engineering in collaborazione con Porsche Varese.

Un incontro esclusivo, su invito, che ha riunito progettisti, giornalisti, promotori immobiliari, operatori finanziari e protagonisti del design e della tecnologia sostenibile, in una serata dove l’innovazione ha dialogato con l’eleganza.

Abitare senza confini

Dopo un video di presentazione ad alto impatto visivo, i relatori hanno illustrato i tre pilastri del progetto: libertà dalle infrastrutture, libertà di scelta e libertà e sicurezza. L’obiettivo è ridefinire il concetto stesso di casa di lusso: un’abitazione autosufficiente e indipendente dalle reti pubbliche, capace di garantire comfort, efficienza e sicurezza attraverso un ecosistema integrato di bioarchitettura, domotica e impiantistica intelligente.

Le Off Grid House sono progettate per produrre e gestire autonomamente energia e acqua, garantendo connessione satellitare, climatizzazione sostenibile e un ambiente salubre grazie a sistemi di sanificazione continua.

Tra le dotazioni di benessere figurano cryocabine elettriche, spa e palestre integrate, illuminazione adattiva e giardini di “verde emozionale”.

Il ruolo di Novellocase

Partner strutturale del progetto, Novellocase firma le pareti prefabbricate in legno che costituiscono il cuore sostenibile di ogni abitazione. Con quasi settant’anni di esperienza nel settore della bioarchitettura, l’azienda di Oggiona S. Stefano – che ospita nel proprio stabilimento il capannone in legno più grande d’Europa – rappresenta un’eccellenza italiana nella costruzione ecologica e nel design ambientale.

L’incontro con Porsche Varese

A unire idealmente la casa e la mobilità è stata Porsche Varese, che ha presentato i modelli elettrici Taycan, Macan Electric e la Porsche eBike, simboli di una nuova generazione di mobilità elegante e consapevole. L’integrazione tra le Off Grid House e i sistemi di ricarica per veicoli elettrici esprime una visione condivisa di futuro, in cui energia e libertà di movimento si fondono in un unico ecosistema intelligente.

Un network di eccellenze

Il progetto Off Grid House è il risultato della collaborazione tra numerose realtà di primo piano: Paghera per la progettazione biofilica del paesaggio, AIRA Italia per la climatizzazione avanzata, Sorgenia per la gestione energetica, BTicino per la domotica, Leitner Energy per l’illuminazione dinamica, Idro Group per i sistemi idrici, Sanixtech per la sanificazione, Cryosicura per il benessere personale, e Vedetta 2 Mondialpol con AP Contract & Security per la sicurezza integrata.

La regia e l’organizzazione dell’evento sono state curate da Eva Alice Rossi, con gli allestimenti verdi di Floricoltura Bruschi, le grafiche di AM Digital Lab e il design di Simonetta Rossi.