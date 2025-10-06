A “Parola di Donna” i pensieri di una trentenne, tra ambizioni e fragilità: Viola Marietti in scena l’8 ottobre

Appuntamento infrasettimanale per Parola di Donna. La terza data sarà, infatti, mercoledì 8 ottobre, sempre con inizio alle ore 20 al Salone Estense di via Sacco 5 a Varese.

Protagonista una giovane artista che propone un testo scritto da lei e dedicato alle insicurezze dei trentenni di oggi. Viola Marietti porta in scena: ALDST – Al limite dello sputtanamento totale con la regia di Matteo Gatta e della stessa Viola Marietti, figlia di Lella Costa.

Il monologo è insieme confessione intima, atto politico e diario generazionale. Tra ironia e disincanto, ALDST racconta la ricerca di libertà, i condizionamenti sociali, l’identità e le fragilità, senza mai perdere il filo di una verità disarmante.

Lo spettacolo, già applaudito in cartelloni prestigiosi come il Teatro Nazionale di Genova, arriva a Varese per una serata che promette di sorprendere, commuovere e far sorridere.

Prima dello spettacolo, Alessandra Kustermann aggiornerà il pubblico sul progetto Cascina Ri-Nascita, presentato nella scorsa edizione della rassegna.

La serata è realizzata in collaborazione con Soroptimist Club Varese, impegnato nella promozione del talento femminile e nel sostegno di progetti culturali dedicati alle donne.

Biglietti: disponibili su Mailticket

Info e prenotazioni: paroladidonnavarese@gmail.com

Sostieni la rassegna: fondazionevaresotto.it/i-progetti/parola-di-donna-2025

Parola di Donna 2025 è curata da Lighea ETS con la direzione artistica di Franca M. De Monti, in collaborazione con Francesca Alberti, Cristina Barzi, Daniela Morelli e Alessandra Premoli, con il patrocinio del Comune di Varese, della Provincia di Varese e dell’Università degli Studi dell’Insubria, e con il contributo della Fondazione del Varesotto e di altri sponsor privati.

paroladidonnavarese@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/paroladidonnavarese

Instagram: @parola_di_donna_varese

Prevendite: https://www.mailticket.it/rassegna-custom/195/parola-di-donna-2025