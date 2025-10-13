A Parola di Donna la storia di Alfonsina Strada la prima donna a partecipare al giro d’Italia di ciclismo
Mercoledì 22 ottobre Laura Curino porterà in scena il testo di Andrea Nicolini con la regia e la scenografia di Consuelo Barilari
Mercoledì 22 ottobre torna in scena la sesta edizione della rassegna Parola di Donna, promossa dall’associazione Lighea ETS.
Il Salone Estense ospita alle ore 20 una delle più amate protagoniste del teatro italiano: Laura Curino, in “Alfonsina Alfonsina”, testo di Andrea Nicolini con la regia e la scenografia di Consuelo Barilari. Per la Curino è un ritorno alla rassegna di Lighea dopo aver rappresentato Margherita Hack.
Lo spettacolo è dedicato alla figura di Alfonsina Strada, la prima donna a partecipare al Giro d’Italia nel 1924, sfidando convenzioni e pregiudizi dell’epoca.
Attraverso un monologo intenso, Laura Curino restituisce con ironia e poesia la storia di una donna straordinaria, capace di lottare per la propria libertà e per i propri sogni, scegliendo la bicicletta come simbolo di emancipazione e resistenza.
La serata è realizzata in collaborazione con il Soroptimist International d’Italia – Club di Varese, che aderisce al progetto nazionale “Donne e Sport” e alla Carta Etica dello Sport Femminile promossa dal Comune di Varese. L’iniziativa intende favorire la consapevolezza sui temi della parità di genere, delle pari opportunità e del linguaggio inclusivo nel mondo sportivo e nella società civile.
Biglietti: €15 intero / €12 ridotto
mailticket.it/rassegna-custom/195/parola-di-donna-2025
Info e prenotazioni: paroladidonnavarese@gmail.com – 338 203 9505 (dalle 16:00)
Parola di Donna 2025 è una rassegna realizzata con il patrocinio del Comune di Varese, della Provincia di Varese e dell’Università degli Studi dell’Insubria, e con il contributo della Fondazione del Varesotto e di altri sponsor privati.
La direzione artistica è di Franca M. De Monti in collaborazione con Francesca Alberti, Cristina Barzi, Daniela Morelli e Alessandra Premoli; l’organizzazione è a cura di Mario Nuzzo.
