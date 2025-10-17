A Sanremo si assegna il tricolore: sfida finale tra Andrea Crugnola e Giandomenico Basso

Nel panorama italiano del rally, siamo alla resa dei conti. Il titolo tricolore assoluto si decide tra sabato 18 e domenica 19 sugli storici tracciati del Rallye Sanremo, uno degli appuntamenti più classici e importanti della stagione – è giunto alla 72a edizione, la prima nel 1928 – che stavolta si prenderà il lusso di essere decisivo tra i due piloti ancora in lizza. Da un lato Giandomenico Basso, leader della classifica, dall’altro il nostro Andrea Crugnola, campione uscente (foto Acisport).

Basso, 52 anni (Skoda Fabia, navigatore Lorenzo Granai) comanda il CIAR Sparco con 92,5 punti; Crugnola, 36 anni (Citroen C3, navigatore Elia Ometto) insegue a quota 83 ma ci sono due parametri da considerare: lo scarto e il coefficiente. Per la classifica finale si conteranno i sei migliori risultati ottenuti su sette gare e qui Crugnola recupera qualcosa, perché i suoi punti rimangono effettivi visto lo “zero” al Due Valli; Basso invece deve lasciare sul campo i 4 punti ottenuti nel Lazio. Il coefficiente del “Sanremo” è inoltre 1,5: significa che tutti i punteggi della classifica finale saranno maggiorati del 50%, così la vittoria varrà 22,5 punti e non i classici 15 (e a cascata anche tutti gli altri piazzamenti).

Nella pratica, i due rivali gommati Pirelli sono distanziati di 5,5 punti e – come ulteriore variabile – andrà considerata anche la Power Stage (che stavolta non sarà una prova spettacolo ma la PS2 di quasi 15 chilometri) che assegna punti validi per l’assoluto (2 / 1,5 / 1) ai primi tre classificati che rimangono in tasca anche in caso di ritiro. Di certo, chiunque vincerà, salirà a quota 5 titoli affiancando Dario Cerrato al secondo posto della classifica tricolore di tutti i tempi, dietro al solo Paolo Andreucci che di campionati italiani ne ha vinti 11. Restando però a Sanremo, Basso ha vinto in ben cinque occasioni la gara ligure mentre Crugnola non è mai salito sul gradino più alto del podio. Un tabu da sfatare per provare a vincere il CIAR.

Il campione di Calcinate del Pesce non è stato con le mani in mano nelle ultime settimane: in preparazione al Sanremo Crugnola ha vinto nell’ordine il Millemiglia, il Ticino e il Città di Bassano portando a cinque i successi assoluti consecutivi se comprendiamo anche il Lazio (penultimo appuntamento tricolore) e il Piancavallo. Il tutto a bordo della Citroen C3 ma con tre diversi co-piloti: Sassi (3 volte), Lucca e Ometto. Basso invece dopo il Lazio non ha più gareggiato, e chissà se quella gara non gli sia rimasta in testa: tutto sembrava infatti apparecchiato per la chiusura dei conti, ma una foratura del veneto e la rimonta furiosa del varesino hanno capovolto il verdetto.

A proposito di variabili, è chiaro che a Sanremo non ci saranno solo Basso e Crugnola, anzi: Andrea cerca alleati perché in caso di vittoria con Basso secondo (salvo almeno un punto di differenza nella Power Stage…), il titolo andrebbe all’alfiere della Skoda. Per questo il varesino si augura che i vari Andolfi, Campedelli, Signor, Korhola oltre al compagno di team Scattolon possano inserirsi ai piani altissimi della classifica sottraendo punti a Basso. Il Rallye Sanremo si compone di 12 prove speciali e un totale di 118,42 chilometri cronometrati. Domenica, poco prima delle 16, l’arrivo in piazza Colombo: per allora sapremo in quali mani sarà lo scettro tricolore.