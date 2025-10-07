A Saronno apre lo sportello per l’assistenza digitale: un aiuto per i cittadini nei servizi online
Attivo quattro giorni a settimana in Municipio, il nuovo sportello offrirà assistenza gratuita per l’accesso ai principali servizi digitali della Pubblica Amministrazione
Il Comune di Saronno ha attivato un nuovo servizio dedicato a tutti i cittadini con più di 16 anni: si tratta dello sportello di facilitazione digitale, pensato per offrire supporto concreto nell’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
Lo sportello sarà aperto quattro mattine a settimana – lunedì, martedì, mercoledì e venerdì – dalle 8,30 alle 13,30 al piano terra della sede comunale, accanto alla reception, in una posizione facilmente accessibile.
Un aiuto per usare i servizi pubblici online
Il nuovo punto di facilitazione digitale nasce per accompagnare i cittadini in tutte quelle operazioni che spesso risultano complicate o poco intuitive, specialmente per chi ha meno dimestichezza con le tecnologie. Il servizio copre un ampio ventaglio di esigenze: dall’attivazione della Carta d’Identità Elettronica (CIE) alla creazione dello SPID, dall’iscrizione ai servizi scolastici all’utilizzo del portale MY INPS, fino alla richiesta di bonus e altri servizi digitali.
In collaborazione con Cesvip Lombardia
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Cesvip Lombardia, realtà attiva nella formazione e nei servizi per il lavoro, che mette a disposizione le proprie competenze per garantire un supporto qualificato agli utenti dello sportello.
L’attivazione di questo servizio rientra nell’ambito delle politiche di semplificazione e digitalizzazione portate avanti dall’Amministrazione comunale di Saronno, con l’obiettivo di rendere la tecnologia uno strumento accessibile a tutti, superando ostacoli pratici e culturali.
