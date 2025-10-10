A Saronno arrivano gli Amaretti al caffè, una soffice dolcezza firmata Punto Rosso
La più recente creazione del laboratorio di pasticceria Punto Rosso, è ora disponibile in edizione limitata presso la sede di via Gorizia 41 a Saronno
Sono arrivato gli Amaretti al caffè. La più recente creazione del laboratorio di pasticceria Punto Rosso è ora disponibile in edizione limitata nella sede di via Gorizia 41 a Saronno.
Realizzati con ingredienti di alta qualità e una lavorazione attenta ai minimi dettagli, gli Amaretti al caffè uniscono la soffice dolcezza della tradizione saronnese all’aroma deciso del caffè, dando vita a un piccolo capolavoro dal gusto ricco e armonioso. Perfetti per accompagnare un espresso o per concedersi una pausa di puro piacere.
Accanto alla nuova proposta al caffè, il laboratorio continua a offrire le sue varianti più amate: amaretti al cioccolato, al pistacchio, al lampone, al cocco e cioccolato bianco, oltre alla versione tradizionale. Una collezione di sapori che racconta la dolcezza autentica di Saronno e la cura che contraddistingue ogni prodotto.
Negli ultimi anni, Punto Rosso ha riportato alla luce la storica tradizione pasticcera di Saronno, valorizzando le ricette classiche con un approccio moderno e ingredienti selezionati. Dal celebre amaretto ai panettoni, ogni creazione nasce da un equilibrio perfetto tra artigianalità, qualità e passione.
Punto Rosso è a Saronno, in via Gorizia 41.
telefono 02 9670 1021 (interno 217 ) – mail: info@puntorossosaronno.it
Per chi desidera entrare nel mondo di Chiostro di Saronno e Punto Rosso, è possibile guardare i video ufficiali dei due brand sui loro profili Instagram:
Chiostro di Saronno: Video Instagram
Punto Rosso: Video Instagram
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.