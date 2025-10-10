A Saronno arrivano gli Amaretti al caffè, una soffice dolcezza firmata Punto Rosso

Sono arrivato gli Amaretti al caffè. La più recente creazione del laboratorio di pasticceria Punto Rosso è ora disponibile in edizione limitata nella sede di via Gorizia 41 a Saronno.

Realizzati con ingredienti di alta qualità e una lavorazione attenta ai minimi dettagli, gli Amaretti al caffè uniscono la soffice dolcezza della tradizione saronnese all’aroma deciso del caffè, dando vita a un piccolo capolavoro dal gusto ricco e armonioso. Perfetti per accompagnare un espresso o per concedersi una pausa di puro piacere.

Accanto alla nuova proposta al caffè, il laboratorio continua a offrire le sue varianti più amate: amaretti al cioccolato, al pistacchio, al lampone, al cocco e cioccolato bianco, oltre alla versione tradizionale. Una collezione di sapori che racconta la dolcezza autentica di Saronno e la cura che contraddistingue ogni prodotto.

Negli ultimi anni, Punto Rosso ha riportato alla luce la storica tradizione pasticcera di Saronno, valorizzando le ricette classiche con un approccio moderno e ingredienti selezionati. Dal celebre amaretto ai panettoni, ogni creazione nasce da un equilibrio perfetto tra artigianalità, qualità e passione.

Punto Rosso è a Saronno, in via Gorizia 41.

telefono 02 9670 1021 (interno 217 ) – mail: info@puntorossosaronno.it

www.puntorossosaronno.it

