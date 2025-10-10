Varese News

Saronno/Tradate

A Saronno arrivano gli Amaretti al caffè, una soffice dolcezza firmata Punto Rosso

La più recente creazione del laboratorio di pasticceria Punto Rosso, è ora disponibile in edizione limitata presso la sede di via Gorizia 41 a Saronno

Saronno - Punto rosso Lazzaroni prodotti

Sono arrivato gli Amaretti al caffè. La più recente creazione del laboratorio di pasticceria Punto Rosso è ora disponibile in edizione limitata nella sede di via Gorizia 41 a Saronno.

Realizzati con ingredienti di alta qualità e una lavorazione attenta ai minimi dettagli, gli Amaretti al caffè uniscono la soffice dolcezza della tradizione saronnese all’aroma deciso del caffè, dando vita a un piccolo capolavoro dal gusto ricco e armonioso. Perfetti per accompagnare un espresso o per concedersi una pausa di puro piacere.

Accanto alla nuova proposta al caffè, il laboratorio continua a offrire le sue varianti più amate: amaretti al cioccolato, al pistacchio, al lampone, al cocco e cioccolato bianco, oltre alla versione tradizionale. Una collezione di sapori che racconta la dolcezza autentica di Saronno e la cura che contraddistingue ogni prodotto.

Negli ultimi anni, Punto Rosso ha riportato alla luce la storica tradizione pasticcera di Saronno, valorizzando le ricette classiche con un approccio moderno e ingredienti selezionati. Dal celebre amaretto ai panettoni, ogni creazione nasce da un equilibrio perfetto tra artigianalità, qualità e passione.

Punto Rosso è a Saronno, in via Gorizia 41.

telefono 02 9670 1021 (interno 217 ) – mail: info@puntorossosaronno.it

www.puntorossosaronno.it

Per chi desidera entrare nel mondo di Chiostro di Saronno e Punto Rosso, è possibile guardare i video ufficiali dei due brand sui loro profili Instagram:

Chiostro di Saronno: Video Instagram
Punto Rosso: Video Instagram

di
Pubblicato il 10 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.