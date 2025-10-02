A Saronno continua la mobilitazione per Gaza e la Flotilla: il 3 ottobre sciopero, presidio e corteo
Venerdì 3 ottobre la rete "4 Passi di Pace" invita ad aderire al presidio in occasione dello sciopero generale indetto per protesta contro quanto sta accadendo in Palestina.
Prosegue anche a Saronno la mobilitazione a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla, che nelle scorse ore è stata fermata in vista delle coste palestinesi.
Venerdì 3 ottobre la rete “4 Passi di Pace” invita ad aderire al presidio in occasione dello sciopero generale indetto per protesta contro quanto sta accadendo in Palestina.
Il ritrovo a Saronno è alle 10 in piazza Libertà, da dove alle 10,30 si muoverà un corteo per le strade del centro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.