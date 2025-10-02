Varese News

A Saronno continua la mobilitazione per Gaza e la Flotilla: il 3 ottobre sciopero, presidio e corteo

Venerdì 3 ottobre la rete "4 Passi di Pace" invita ad aderire al presidio in occasione dello sciopero generale indetto per protesta contro quanto sta accadendo in Palestina.

Saronno

Prosegue anche a Saronno la mobilitazione a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla, che nelle scorse ore è stata fermata in vista delle coste palestinesi.

Il ritrovo a Saronno è alle 10 in piazza Libertà, da dove alle 10,30 si muoverà un corteo per le strade del centro.

 

Pubblicato il 02 Ottobre 2025


