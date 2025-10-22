Si rinnova a Saronno la tradizione della Festa del Trasporto del Crocifisso

Saronno entra nel vivo della Festa del Trasporto, uno dei momenti religiosi più sentiti in città con le sue giornate di preghiera e le celebrazioni che culmineranno nella tradizionale processione per le vie del centro.

Esercizi spirituali e adorazione eucaristica

Il programma ha preso il via il via lunedì con tre giorni di esercizi spirituali alle ore 10 nella Chiesa Prepositurale e alle 21 nella Chiesa Regina Pacis. A guidare la predicazione don Andrea Rabassini, vicario parrocchiale di Saronno.

Domani, giovedì 23 ottobre, inizieranno le Giornate Eucaristiche con la celebrazione della Messa concelebrata alle ore 21 nella Prepositurale, cui seguiranno due giorni di adorazione eucaristica nelle varie parrocchie cittadine.

L’incoronazione del Crocifisso e la processione

Cuore dell’intera settimana sarà sabato 25 ottobre, giornata centrale della Festa del Trasporto. Alle 16, nella Chiesa Prepositurale, verrà celebrata la Messa con l’Unzione degli Infermi, mentre alle 18 si terrà la solenne Messa con l’Incoronazione del Crocifisso.

Domenica 26 ottobre alle 10, sempre nella Prepositurale, si celebrerà la Messa Solenne. Nel pomeriggio, alle 15:30, la statua del Crocifisso verrà portata in processione per le vie del centro storico con partenza da piazza Libertà. A guidare la processione sarà don Federico Bareggi.

Celebrazione con i sacerdoti di Saronno

A chiudere la settimana di preghiera, lunedì 27 ottobre, sarà la Messa dedicata ai sacerdoti nativi di Saronno e a quelli che hanno prestato servizio in città durante il loro ministero. La celebrazione è prevista per le ore 10 nella Chiesa Prepositurale.

