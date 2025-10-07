Varese News

A Saronno un nuovo presidio per Gaza con la Rete 4 Passi di Pace e le campane della prepositurale

Mercoledì 8 ottobre, alle ore 20.45 in piazza Libertà è in programma un presidio con flashmob insieme agli studenti delle scuole saronnesi

Saronno - 4 passi di pace

Nuova iniziativa della Rete 4 Passi di Pace di Saronno che da settimane è mobilitata in particolare per portare l’attenzione sul genocidio in corso a Gaza.

Mercoledì 8 ottobre, alle ore 20.45 in piazza Libertà è in programma un presidio con flashmob insieme agli studenti delle scuole saronnesi.

I partecipanti sono invitati a scendere in piazza armati di pentole, coperchi e altri oggetti in grado di produrre rumore, come simbolo di una protesta che si fa sentire, che non può più restare inascoltata. Il rumore sarà accompagnato dal rintocco delle campane della chiesa prepositurale di SS. Pietro e Paolo, un gesto che unirà la comunità di Saronno in un unico coro di protesta e solidarietà.

Pubblicato il 07 Ottobre 2025
