A Sesto Calende lo spettacolo di teatro canzone “Cuor di smeraldo”

Spettacolo di teatro canzone con musiche eseguite dal vivo, sviluppa la tematica del rispetto: rispetto per l’ambiente, la natura, gli anziani, gli animali, l’altro da sé ed è un’ode alla gentilezza. Il verde brillante dello smeraldo, che nell’antichità era simbolo di rinascita interiore e positività, esprime il rispetto e l’amore che si provano per tutte le forme di vita esistenti e la sua energia provoca un profondo effetto sulle emozioni.

In ognuno di noi c’è un Cuor di Smeraldo.

Con l’aiuto di Gatta Smeralda riusciranno i bambini che hanno l’animo incontaminato a riscoprirlo?

testo e regia Isabella Caserta

con Isabella Caserta

musiche eseguite dal vivo da Valerio Mauro

scene e costumi Laboratorio Teatrale – pupazzi di Mariana Berdeaga tecnico Federico Caputo

coordinamento Jana Balkan

produzione Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio