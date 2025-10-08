Tempo Libero
A Sesto Calende lo spettacolo di teatro canzone “Cuor di smeraldo”
Sabato 18 ottobre la sala consigliare sestese di trasforma in palcoscenico per il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”
Spettacolo di teatro canzone con musiche eseguite dal vivo, sviluppa la tematica del rispetto: rispetto per l’ambiente, la natura, gli anziani, gli animali, l’altro da sé ed è un’ode alla gentilezza. Il verde brillante dello smeraldo, che nell’antichità era simbolo di rinascita interiore e positività, esprime il rispetto e l’amore che si provano per tutte le forme di vita esistenti e la sua energia provoca un profondo effetto sulle emozioni.
In ognuno di noi c’è un Cuor di Smeraldo.
Con l’aiuto di Gatta Smeralda riusciranno i bambini che hanno l’animo incontaminato a riscoprirlo?
testo e regia Isabella Caserta
con Isabella Caserta
musiche eseguite dal vivo da Valerio Mauro
scene e costumi Laboratorio Teatrale – pupazzi di Mariana Berdeaga tecnico Federico Caputo
coordinamento Jana Balkan
produzione Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio