Somma Lombardo
A Somma Lombardo una nuova stagione del Cineforum d’autunno
La nuova stagione prende il via domani sera, martedì 7 ottobre alle 20.45, con la proiezione di “Io sono ancora qui” di Walter Salles
Torna a Somma Lombardo l’appuntamento con il Cineforum all’Auditorium San Luigi, una proposta culturale che da anni anima l’autunno della città. Anche quest’anno il ciclo sarà arricchito dal commento della professoressa Cristina Boracchi, che accompagnerà il pubblico nella lettura critica e approfondita dei film in programma.
Il calendario prevede quattro titoli scelti per la loro forza narrativa e il valore sociale dei temi trattati:
7 ottobre: Io sono ancora qui – regia di Walter Salles
14 ottobre: Vermiglio – regia di Maura Delpero
21 ottobre: Cafarnao – regia di Nadine Labaki
28 ottobre: Elisa – regia di Leonardo Di Costanzo
Tutte le proiezioni si terranno alle 20.45 all’Auditorium San Luigi.
Il biglietto per la singola serata ha un costo di 7 euro, mentre è possibile sottoscrivere un abbonamento per l’intero ciclo a 20 euro, rendendo l’iniziativa ancora più accessibile a chi desidera seguire l’intero percorso cinematografico.