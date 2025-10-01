A Tradate “Un Ponte di Musica”, un concerto solidale per sostenere la popolazione di Gaza

Venerdì 3 ottobre a Tradate una nuova iniziativa di solidarietà a sostegno della popolazione di Gaza. Alle 20.45 all’Istituto Barbara Melzi, in via Sopranzi 15, si terrà il concerto solidale “Un Ponte di Musica”, organizzato con l’intento di raccogliere fondi a favore della popolazione palestinese al centro del drammatico assedio alla striscia di Gaza.

Il concerto vedrà sul palco Aurora Paglialonga (voce), Pierfrancesco Galli (violino), Elena Scrivo (pianoforte) e Vincenzo Corbisiero (clarinetto), per una serata di musica di grande qualità in un’atmosfera di solidarietà e impegno sociale. I fondi raccolti durante l’evento saranno destinati a due organizzazioni che operano in prima linea a Gaza: PalMed Italia onlus, che invia medicinali e delegazioni sanitarie, e Gazzella OdV, che si occupa di assistenza e riabilitazione dei bambini palestinesi vittime della guerra.

L’ingresso è a offerta libera, e il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto a queste cause umanitarie.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Tradate, è promosso da diverse associazioni locali, tra cui l’Anpi Tradate, il Circolo Casa del Popolo, Macondo Associazione di Commercio equo e solidale, PaxChristi Punto Pace di Tradate, la Cgil e il Circolo Acli di Tradate.

Qui trovate la locandina con i codici Iban per sostenere le due associazioni a cui è dedicato l’evento.