A Travedona Monate, il paese in festa per la celebrazione della Madonna del Rosario

«Tornare alle tradizioni e alla buona cucina, ecco gli ingredienti per ridare lustro al nostro paese», ne è convinto il vicesindaco di Travedona Monate e assessore alla cultura, sport, associazioni ed eventi Stefano Baranzini, che annuncia il ritorno in grande stile della Festa della Madonna del Rosario.

A pranzo con polenta, bruscitt e zola e canzoni dialettali

Molte e succulente le iniziative messe sul piatto domenica 12 ottobre per le vie di Travedona Monate: dopo la messa delle 10:30, si parte con polenta, bruscitt e zola cucinati dalla Pro Loco, sempre presente e attiva e con l’allegria contagiosa dei Tachesaltràm, che interpreteranno celebri canzoni dialettali.

Tutta l’area del centro sarà chiusa al traffico (da piazza S. Vito fino a piazza Gandini attraverso via Cavour), dove stazioneranno numerose bancarelle di produttori locali e associazioni del territorio.

La Giornata della Meraviglia arriva a Travedona Monate

La novità di quest’anno è che all’interno della festa tradizionale si innesta la Festa della Meraviglia: l’iniziativa promossa da Il Pimpa, il celebre “clown di guerra”, che da anni si preoccupa di regalare un sorriso ai bambini vittime dei conflitti armati.

«Il concetto di meraviglia si sposa benissimo con quello di bellezza – sottolinea il sindaco di Travedona Monate Angelo Fiombo –. E ridare bellezza al nostro paese era ed è una delle priorità del nostro programma elettorale. La reazione di ognuno di noi di fronte a una cosa bella è proprio quella di stupore e di meraviglia».

Il pomeriggio tra giochi, castagne, bancarelle e cinema

Ricchissimo il programma del pomeriggio, con il grande gioco della meraviglia davanti al municipio, la castagnata alpina, un film gratuito (I racconti di Parvana) al cinema “S.Amanzio” e le bancarelle delle numerosissime associazioni locali che promuoveranno le loro attività e animeranno la via Cavour.

La festa della Madonna del Rosario di Travedona torna protagonista dell’autunno varesotto. Un appuntamento centrale soprattutto per gli abitanti di Travedona Monate, in attesa che ritorni il Palio delle Torrette, che anni fa animava le vie del paese e scatenava la rivalità tra i rioni.