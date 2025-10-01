A Vanzaghello attivo lo Sportello Legale gratuito per i cittadini

È attivo presso il Comune di Vanzaghello lo Sportello Legale gratuito, realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio. «L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un primo orientamento e informazioni utili sugli strumenti di tutela – afferma il sindaco Arconte Gatti -, in particolare a supporto delle persone fragili e sulla disciplina dell’Amministrazione di Sostegno. Il servizio è ospitato nel Comune di Vanzaghello, in via Donatori del Sangue 3, e rappresenta un’opportunità preziosa per ricevere un primo orientamento legale in modo semplice, diretto e accessibile».

Info utili

Lo sportello è aperto il martedì pomeriggio ed è completamente gratuito, ma l’accesso è possibile solo su prenotazione. Per fissare un colloquio è necessario inviare una mail all’indirizzo sportellolegale@comune.vanzaghello.mi.it oppure telefonare all’Ufficio URP al numero 0331 308926. Al momento della prenotazione occorre indicare i propri dati anagrafici e di contatto, oltre alla materia per la quale si chiede il colloquio e una breve descrizione del quesito da sottoporre.