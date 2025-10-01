A Varese i Giardini Estensi si preparano alla quarta edizione del Villaggio della Sicurezza

Al via la quarta edizione del “Villaggio della Sicurezza”, parte del progetto “Facciamolo in Sicurezza“, promosso da AIME, Associazione Imprenditori Europei, in collaborazione con LIBERACOMM: un evento che si pone l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza, sensibilizzando le persone su un tema che coinvolge tutti, in maniera singola e collettiva.

Il villaggio sarà allestito ai Giardini Estensi, dal 10 al .

“Abbiamo visto una grande partecipazione nelle scorse edizioni – ha spiegato il segretario generale Aime Gianni Lucchina – con una media di oltre 11.000 presenze delle quali più di 5.000 studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio”.

Un progetto che vuole affrontare l’argomento della sicurezza e della prevenzione a 360 gradi, raggruppando in un unico momento ed in un unico luogo tutte quelle forze che già singolarmente se ne occupano.

“Il tema della sicurezza coinvolge tutti e passa anche attraverso la presenza attiva e vivace dei negozianti e delle attività commerciali all’interno delle nostre città, che rappresentano il primo presidio di sicurezza – sottolinea la vicesindaca Ivana Perusin – Tutti gli anni portiamo più di cinquemila bambini nei nostri giardini, al fine di fornire strumenti per poter conoscere i reali pericoli e come poterli affrontare al meglio. Il villaggio è un’occasione anche per aiutare a conoscere chi sono i diversi rappresentanti delle forze dell’ordine che si occupano di vari ambiti della sicurezza”.

Una settimana di attività, appuntamenti e dimostrazioni per bambini, ragazzi e adulti. Saranno presenti e daranno il loro importante contributo tutti i soggetti legati alla protezione e al soccorso, come Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Locale, Polizia Postale, Guardia di Finanza, CRI, ATS, ASST, AREU, 118, INAIL, sia i soggetti legati alla formazione ed informazione su Sicurezza e Prevenzione nell’ambito delle diverse attività umane: scuola, università, ACI, CONI, Ordini professionali, associazioni di categoria, e molti altri.

“L’obiettivo dell’iniziativa di AIME è quello di diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi, proponendo l’individuo non come elemento passivo destinato a ricevere sicurezza, ma come soggetto attivo destinato a conoscere ed a creare sicurezza – ha poi affermato l’Assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano – L’individuo deve contribuire a creare sicurezza attraverso il proprio comportamento in tutte le situazioni in cui si trova ed interagisce con gli altri. Apprezzo questo approccio al tema della sicurezza perché invece che essere trattato esclusivamente con un atteggiamento vittimistico, allarmistico, o unicamente repressivo, mette al centro la consapevolezza di ciascuno di noi. Questa iniziativa è la maniera migliore per l’approccio alla sicurezza: educa e fa conoscere i rischi, oltre a fare in modo che le persone siano parte attiva. La sicurezza passa attraverso i singoli, ma anche attraverso la conoscenza dei rischi e non la paura”.

LE NOVITA’:

L’edizione 2025 vedrà l’introduzione dell’area dedicata alla Sicurezza Ambientale, un tema molto attuale e particolarmente sentito soprattutto dalle nuove generazioni. Nel Villaggio della Sicurezza si parlerà di conservazione delle risorse naturali, proteggendo le risorse naturali come l’acqua, il suolo e la biodiversità; prevenzione dell’inquinamento, riducendo l’emissione di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo; conservazione delle risorse naturali, gestendo in modo sostenibile le risorse naturali come l’acqua, il suolo e la biodiversità; gestione dei rifiuti, riducendo la produzione di rifiuti e gestirli in modo sicuro e sostenibile e la mitigazione dei cambiamenti climatici abbassando il livello di emissioni di gas serra, adattandosi agli impatti dei cambiamenti climatici.

Aggiunta della quarta edizione anche il tema della Sicurezza in Condominio, che interessa oltre il 70% delle famiglie italiane: “Il condominio è una micro-società, una comunità fatta di persone diverse che condividono spazi, regole, abitudini, a volte problemi – ha raccontato Andrea Leta, direttore della Camera Condominiale di Varese – E come in ogni comunità, serve qualcosa che va oltre i regolamenti: buon senso, rispetto, educazione, informazione, prevenzione, a tutela della sicurezza dei singoli individui e della collettività. Un evento del genere non è mai stato fatto prima, non vediamo l’ora che inizi. Soprattutto perché ci piace prenderci cura di Varese”.

Presenti alla conferenza stampa tenutasi nella mattinata di oggi, mercoledì 1 ottobre, anche il presidente Aime Giuseppe Albertini, Renzo Dal Pio di Aime e Zhora Zinati di Liberacomm.

Tutti i dettagli della manifestazione a questo link.