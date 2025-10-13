A Varese la premiazione del concorso “Il condominio letterario”
Carla Burlo Hasegawa e Luigi Rinzivillo i vincitori premiati durante la prima edizione del Villaggio del Condominio
Domenica 12 ottobre, si è tenuta nel salone Estense di via Sacco a Varese, durante la prima edizione del Villaggio del Condominio, organizzato dalla testata giornalistica Benvenuti in Condominio, la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso “Il Condominio Letterario”, un evento che celebra il potere e il valore della cultura e della letteratura anche in un contesto che può sembrare asettico come quello condominiale.
Alla presenza di istituzioni, lettori e scrittori, il concorso ha visto la partecipazione di numerosi autori che hanno presentato opere significative. I vincitori, Carla Burlo Hasegawa e Luigi Rinzivillo, sono stati premiati rispettivamente per la migliore opera narrativa e per il miglior scritto tecnico.
Durante l’evento, è stato ricordato che “Il Condominio Letterario” è anche il titolo di una raccolta di racconti pubblicata da “Benvenuti in Condominio”, un omaggio al secondo anniversario della testata giornalistica. In questa raccolta, alcuni tra i personaggi più iconici della letteratura convivono in un condominio fittizio, interagendo e supportandosi a vicenda, un concetto che si riflette nel nostro impegno per la promozione di una cultura condominiale aperta e inclusiva.
Oltre alla premiazione, è stata annunciata l’apertura delle iscrizioni per la seconda edizione del concorso, prevista per il prossimo anno, e sono stati svelati i progetti futuri editoriali di “Benvenuti in Condominio”, tra cui la pubblicazione di un thriller ambientato in un contesto condominiale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.