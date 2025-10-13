A Varese la premiazione del concorso “Il condominio letterario”

Domenica 12 ottobre, si è tenuta nel salone Estense di via Sacco a Varese, durante la prima edizione del Villaggio del Condominio, organizzato dalla testata giornalistica Benvenuti in Condominio, la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso “Il Condominio Letterario”, un evento che celebra il potere e il valore della cultura e della letteratura anche in un contesto che può sembrare asettico come quello condominiale.

Alla presenza di istituzioni, lettori e scrittori, il concorso ha visto la partecipazione di numerosi autori che hanno presentato opere significative. I vincitori, Carla Burlo Hasegawa e Luigi Rinzivillo, sono stati premiati rispettivamente per la migliore opera narrativa e per il miglior scritto tecnico.

Durante l’evento, è stato ricordato che “Il Condominio Letterario” è anche il titolo di una raccolta di racconti pubblicata da “Benvenuti in Condominio”, un omaggio al secondo anniversario della testata giornalistica. In questa raccolta, alcuni tra i personaggi più iconici della letteratura convivono in un condominio fittizio, interagendo e supportandosi a vicenda, un concetto che si riflette nel nostro impegno per la promozione di una cultura condominiale aperta e inclusiva.

Oltre alla premiazione, è stata annunciata l’apertura delle iscrizioni per la seconda edizione del concorso, prevista per il prossimo anno, e sono stati svelati i progetti futuri editoriali di “Benvenuti in Condominio”, tra cui la pubblicazione di un thriller ambientato in un contesto condominiale.