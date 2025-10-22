Varese News

A Varese si torna in piazza per la Palestina: “Un’unica lotta per la dignità e la giustizia”

Il Comitato Varesino per la Palestina invita a un nuovo presidio domenica 26 ottobre in piazza Monte Grappa: dalle 19.30 un momento di incontro e alle 21 quindici minuti di rumore collettivo per chiedere giustizia e libertà

Il Comitato Varesino per la Palestina torna a chiamare a raccolta la cittadinanza per un presidio in piazza Monte Grappa, domenica 26 ottobre, a partire dalle 19.30. Alle 21, per un quarto d’ora, la piazza si farà sentire con un gesto simbolico: quindici minuti di rumore collettivo per ribadire la richiesta di giustizia e libertà per il popolo palestinese.

«Le piazze non sono piene solo di indignazione per il genocidio che si ripete anche in questo secolo – scrive il Comitato – ma anche, soprattutto tra i tanti giovani, per la consapevolezza che questo degrado morale e materiale ci priva di un futuro degno, civile, lavorativo, sociale e ambientale». L’invito, spiegano gli organizzatori, è quello di collegare le lotte e dar loro continuità, nella convinzione che «sta a noi, oggi e qui, affermare il diritto e l’interesse di tutti contro quello di pochi: i 99 contro 1. Ci raduniamo in Piazza Montegrappa, o scendete in piazza sul vostro territorio ».

Pubblicato il 22 Ottobre 2025
