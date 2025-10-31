A Varese torna Christmas Joy: musica, emozioni e solidarietà per i bambini in ospedale

La terza edizione del concerto corale a favore della Fondazione Il Ponte del Sorriso: sul palco Stefano Orlandi, Blooming Kids, Le Pop Up e Solevoci Gospel Choir

Giovedì 27 novembre alle 20:30 torna al Teatro di Varese per la sua terza edizione Christmas Joy, lo spettacolo che attraverso la musica e la solidarietà accende il vero spirito del Natale. Un concerto corale, che riunisce voci e artisti per trasformare la gioia del canto in un gesto concreto di aiuto. Quest’anno il concerto sostiene Il Ponte del Sorriso, fondazione attiva nei reparti pediatrici per rendere più serena e umana la degenza dei bambini in ospedale.

Sul palco, come sempre, un mix di talento ed energia: l’attore Stefano Orlandi sarà il filo narrativo della serata, accompagnato dal Coro di Voci bianche Blooming Kids, dal gruppo vocale Le Pop Up e dal Solevoci Gospel Choir.

Per maggiori informazioni su biglietti e programma, è possibile scrivere a info@solevoci.it oppure consultare la pagina ufficiale dell’evento.