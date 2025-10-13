Varese News

A Varese torna “La Città Narrata”: Bizzozero svela le sue storie tra teatro e memoria

Domenica 19 ottobre 2025 al Circolo Bizzozero il terzo appuntamento del progetto di teatro comunità, “Storie tra pietre e sogni – Voci da Bizzozero”. Ingresso libero e mostra fotografica

Incontri

19 Ottobre 2025

Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 16.30, il Circolo Bizzozero di Varese (via Monte Generoso 7) ospiterà il terzo appuntamento di teatro comunità intitolato “Storie tra pietre e sogni – Voci da Bizzozero”. L’evento si inserisce nel più ampio progetto “La Città Narrata”, promosso da APS ParteNo – Trame Comuni in partenariato con il Comune di Varese, con l’obiettivo di valorizzare la memoria collettiva e rafforzare i legami sociali attraverso la cultura.

L’iniziativa è concepita come un viaggio nella memoria collettiva, tra teatro comunità, immagini e racconti del passato, e intende restituire alla comunità frammenti di storia, memorie e testimonianze dei quartieri. Lo spettacolo è un percorso teatrale che intreccia le voci degli abitanti, i ricordi dei cortili e le suggestioni dei luoghi.

Mostra e protagonisti

Un contributo sostanziale alla raccolta degli aneddoti e delle testimonianze è stato fornito da Raffaele Coppola (presidente del Circolo Bizzozero), Mario Bianchi, Renzo Talamona e Bruno dalla Valle.

Accanto allo spettacolo, sarà allestita una mostra di fotografia e oggetti dal passato, curata dal Foto Cine Club Varese (con la collaborazione di Graziano Aitis) e dalla Cooperativa Società operaia di Mutuo Soccorso di Bizzozero, che ha messo a disposizione alcuni oggetti storici insieme a Mario Bianchi.

In scena, a dare corpo alle “voci di Bizzozero”, ci saranno Cerreto Ciro, Dipasquantonio Anna, Forzinetti Andrea, Mazzoli Marina, Pari Clarissa, Pigato Rosa e Todisco Michele.

L’ingresso è libero.

