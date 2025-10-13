A Varese torna “La Città Narrata”: Bizzozero svela le sue storie tra teatro e memoria

Domenica 19 ottobre 2025 al Circolo Bizzozero il terzo appuntamento del progetto di teatro comunità, “Storie tra pietre e sogni – Voci da Bizzozero”. Ingresso libero e mostra fotografica

Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 16.30, il Circolo Bizzozero di Varese (via Monte Generoso 7) ospiterà il terzo appuntamento di teatro comunità intitolato “Storie tra pietre e sogni – Voci da Bizzozero”. L’evento si inserisce nel più ampio progetto “La Città Narrata”, promosso da APS ParteNo – Trame Comuni in partenariato con il Comune di Varese, con l’obiettivo di valorizzare la memoria collettiva e rafforzare i legami sociali attraverso la cultura.

L’iniziativa è concepita come un viaggio nella memoria collettiva, tra teatro comunità, immagini e racconti del passato, e intende restituire alla comunità frammenti di storia, memorie e testimonianze dei quartieri. Lo spettacolo è un percorso teatrale che intreccia le voci degli abitanti, i ricordi dei cortili e le suggestioni dei luoghi.

Mostra e protagonisti

Un contributo sostanziale alla raccolta degli aneddoti e delle testimonianze è stato fornito da Raffaele Coppola (presidente del Circolo Bizzozero), Mario Bianchi, Renzo Talamona e Bruno dalla Valle.

Accanto allo spettacolo, sarà allestita una mostra di fotografia e oggetti dal passato, curata dal Foto Cine Club Varese (con la collaborazione di Graziano Aitis) e dalla Cooperativa Società operaia di Mutuo Soccorso di Bizzozero, che ha messo a disposizione alcuni oggetti storici insieme a Mario Bianchi.

In scena, a dare corpo alle “voci di Bizzozero”, ci saranno Cerreto Ciro, Dipasquantonio Anna, Forzinetti Andrea, Mazzoli Marina, Pari Clarissa, Pigato Rosa e Todisco Michele.

L’ingresso è libero.