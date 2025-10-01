A Venegono Superiore la “Festa del fungo” con il gruppo Alpini

Alle 10 esposizione di funghi con la partecipazione del gruppo micologico Bresadola di Tradate. A seguire alle ore 12:00 si potrà mangiare un ottimo Spezzatino con funghi e polenta e zola

Il gruppo Alpini di Venegono Superiore vi invita domenica 5 ottobre presso la loro casa alpina situata all’interno del parco Pratone alla loro festa del fungo, con il seguente programma:

Ore 10 esposizione funghi con la partecipazione del gruppo micologico Bresadola di Tradate

A seguire alle ore 12:00 si potrà mangiare un ottimo Spezzatino con funghi e polenta e zola.

Anche d’Asporto portare i propri contenitori

È obbligatoria la prenotazione sia per la sala che d’asporto telefonando ai seguenti numeri entro Venerdì 3 ottobre.

1) 335/6119952. 2) 333/7213256. 3) 348/0578505.

O semplicemente mandando una email con scritto asporto o sala e quante persone siete e se volete anche cosa volete mangiare ad amedeo2000@gmail.com