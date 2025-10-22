A Vergiate un seminario di biodanza per riscoprire l’importanza di “amore” e “potere”

Alla cooperativa sociale “La via di Casa” un fine settimana dedicato al benessere. Sabato 1 e domenica 2 novembre, doppio appuntamento con il seminario di biodanza a cura di Fabrizio Lampugnani. Un’iniziativa che punta a unire musica e danza alla consapevolezza, indagando sul significato di temi importanti come l’amore e il potere di scegliere.

Il seminario si svolge sabato 1 novembre dalle 14:00 alle 20:30 e domenica 2 novembre dalle 9:30 alle 17:00 alla cooperativa sociale “La Via di Casa”, in Via Cascina Ciabattino 3 a Vergiate.

Il seminario vuole scoprire come l’amore (che aiuta a far vivere le relazioni) e il potere (di scegliere e di agire) guidano le trasformazioni della vita. «Danzare l’amore – suggeriscono gli organizzatori – è prendersi cura, incontrare il piacere, il corpo, ricevere, rallentare per sentire, intimità, è aprirsi all’altro, vivere le relazioni, la melodia, la Luna. Danzare il potere è scegliere, è determinare, prendere una direzione, lo spirito, dare, osare, è essere autonomi, il ritmo, il Sole».