A Viggiù la commemorazione per le Forze Armate e l’Unità Nazionale

Domenica 2 novembre cerimonie e corteo con la Filarmonica per ricordare i caduti e celebrare i valori dell'unità e della pace

Cimitero di Viggiù

Il Comune di Viggiù celebra la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale con un programma di iniziative solenni in programma per domenica 2 novembre. Un evento istituzionale per ricordare i caduti delle guerre e rinnovare il proprio impegno civile.

Il programma delle celebrazioni

La mattinata si apre alle 10:15 con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di Baraggia, momento iniziale di raccoglimento e memoria.

Alle ore 10:30 è prevista una commemorazione con deposizione di fiori al cimitero di Viggiù, in omaggio ai defunti e ai militari caduti in guerra.

Il cuore della cerimonia si svolgerà alle 11:00 alla chiesa parrocchiale di Viggiù, dove verrà celebrata la Santa Messa.

A seguire, intorno alle ore 11:45, in piazza Parrocchiale si formerà il corteo che sfilerà fino al Monumento ai Caduti del centro storico. La cerimonia sarà accompagnata dalla Filarmonica G. Puccini e dalla partecipazione di una rappresentanza delle associazioni locali.

Una giornata di valori condivisi

L’iniziativa è promossa dal Comune di Viggiù e si inserisce nelle celebrazioni nazionali dedicate al 4 novembre, data simbolo dell’unità nazionale e della fine della Prima Guerra Mondiale.

Pubblicato il 24 Ottobre 2025
