A Volandia sold out per la settima edizione del Volo in Rosa

Volandia si prepara ad accogliere domani sera (venerdì 3 ottobre), per il settimo anno consecutivo, il “Volo in rosa” la serata – che ha già registrato il sold out – istituita dal museo per consegnare la borsa di studio intitolata a “Carlo Castiglioni”, realizzata con il contributo di Air Vergiate e ITS Mobilita Academy e destinata a una giovane studentessa dell’ITS.

Fra i momenti clou della serata di domani l’unveiling del Tornado PA200, velivolo iconico dell’Aeronautica Militare, che entra così ufficialmente a far parte della collezione del museo con la livrea NATO Grey. L’arrivo del Tornado a Volandia è stato reso possibile grazie alla proficua collaborazione con l’Aeronautica Militare e al prezioso supporto tecnico del Comando Aeroporto di Cameri e del 1° Reparto Manutenzione Velivoli che hanno curato il trasporto e il montaggio del velivolo.

Tra le autorità previste all’evento, il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante della 1ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, il Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, Comandante del 5° Reparto Comunicazione dello Stato Maggiore Aeronautica, il Questore di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza oltre ad alcuni sindaci del territorio.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera l’accompagnamento musicale dal vivo dello Swing Tribute Quintet e il DJ set a cura di 500DJ.