A8 Milano-Varese, chiusa per una notte l’entrata di Castellanza verso Milano

Previsti lavori alle barriere antirumore: l’intervento sarà effettuato nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre

lavori autostrada notte

Disagi in vista per chi utilizza l’ingresso autostradale di Castellanza in direzione Milano. Autostrade per l’Italia ha comunicato che, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, lo svincolo di entrata sarà chiuso dalle ore 21:00 di giovedì 30 ottobre fino alle 5:00 di venerdì 31 ottobre.

La chiusura riguarderà esclusivamente l’accesso verso Milano.

Per chi viaggia in quella fascia oraria, è consigliato utilizzare lo svincolo di Legnano come percorso alternativo.

L’intervento rientra nel piano di manutenzione programmata lungo l’autostrada A8 Milano-Varese.

Pubblicato il 28 Ottobre 2025
