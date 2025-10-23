Varese News

Varese Laghi

A8, regolarmente aperto il tratto Legnano-allacciamento A36, confermata la chiusura Busto Arsizio – Castellanza

Gli interventi in programma rientrano nel piano di manutenzione periodica della rete autostradale volto a migliorare la sicurezza e il comfort di marcia degli utenti

lavori autostrada notte

Sulla A8 Milano-Varese è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda, in direzione Varese, che era inizialmente prevista dalle 22:00 di oggi, giovedì 23 ottobre, fino alle 5:00 di domani, venerdì 24. La tratta resterà quindi regolarmente aperta alla circolazione.

Rimane invece confermata, nello stesso orario, la chiusura del tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano per consentire l’esecuzione di lavori di pavimentazione. Contestualmente, l’entrata di Busto Arsizio sarà chiusa in entrambe le direzioni, sia verso Milano che verso Varese.

Per agevolare gli spostamenti, Autostrade per l’Italia consiglia i seguenti itinerari alternativi:

  • Per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, è possibile percorrere la viabilità ordinaria seguendo via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna verso Legnano, la SS33 del Sempione in direzione Castellanza–Busto Arsizio–Gallarate, via Ambrosoli, via Buonarroti, viale Mornera, via Capponi, viale Lombardia, via Vespucci, via Sanzio, via Vittorio Veneto, per poi rientrare in A8 a Gallarate.

  • Per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Milano: si consiglia di entrare in autostrada dal casello di Castellanza.

  • Per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Varese: il punto di ingresso alternativo consigliato è Gallarate.

Gli interventi in programma rientrano nel piano di manutenzione periodica della rete autostradale volto a migliorare la sicurezza e il comfort di marcia degli utenti.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.