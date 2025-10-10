“Abbiamo fatto recitare l’AI con noi”, Fabio Corradi ed Eleonora D’Aniello si raccontano
Insieme sono Fare Teatro e girano l'Italia per portare le loro commedie brillanti. A Radio Materia hanno raccontato delle loro peripezie sui palchi di mezza Italia e dello spettacolo Psicorobot con l'intelligenza artificiale
Un nuovo appuntamento con il podcast radiofonico “Chi l’avrebbe mai detto?”, condotto da Orlando Mastrillo e in onda dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Materia, ha visto come protagonisti gli attori Fabio Corradi ed Eleonora D’Aniello, membri della compagnia teatrale “Fare Teatro”.
Una chiacchierata sulla passione per il palcoscenico
Intervistati da Ferdinando Giaquinto, gli artisti hanno raccontato le tappe delle loro carriere, approfondendo la passione comune per la commedia brillante, genere che li accompagna da anni e che li ha resi riconoscibili sul panorama teatrale locale.
Corradi, autore oltre che interprete, ha spiegato il suo approccio alla scrittura, dichiarandosi vicino a una prospettiva neorealista, attenta a restituire sul palco la vita quotidiana con ironia e leggerezza. Nel corso della trasmissione ha anche anticipato il titolo della prossima commedia in cartellone: “Il segreto per diventare ricchi”.
I percorsi personali degli attori
La conversazione ha messo in luce anche gli aspetti più personali dei due ospiti. Eleonora D’Aniello ha parlato anche delle sue esperienze come cantante per matrimoni (e non solo), raccontando come questa attività parallela abbia arricchito la sua sensibilità artistica. Entrambi hanno inoltre condiviso ricordi e aneddoti legati al recitare in luoghi inusuali, situazioni che hanno reso ancora più vivace e sorprendente il loro percorso.
Il corto “Psicorobot” quando l’IA sale sul palco
Uno dei momenti centrali della puntata è stato dedicato al loro progetto più recente: il corto teatrale “Psicorobot”. L’opera affronta con ironia un tema attuale e stimolante, quello dell’intelligenza artificiale che si sostituisce agli psicologi, invitando il pubblico a riflettere, con il sorriso, sui limiti e le potenzialità delle nuove tecnologie.
Un viaggio tra arte e vita
La puntata di “Chi l’avrebbe mai detto?” ha così offerto al pubblico di Radio Materia un’occasione per conoscere da vicino due protagonisti della scena teatrale locale, ascoltando le loro storie, le loro passioni e i progetti che li vedono impegnati oggi.
