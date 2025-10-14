Accoltella il padre nelle notte: 24enne arrestato a Grignasco per tentato omicidio

Nella mattinata del 13 ottobre 2025 i Carabinieri della Tenenza di Borgomanero, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile di Arona e della Stazione di Romagnano Sesia, hanno arrestato un ragazzo italiano, classe 2001, ritenuto responsabile del tentato omicidio del padre. L’intervento è scattato dopo la segnalazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Borgomanero per l’arrivo di un uomo con gravi ferite da arma da taglio.

(foto d’archivio)

Secondo la ricostruzione, la vittima presentava lesioni profonde al volto, al collo e alle mani ed è stata sottoposta a cure urgenti in codice rosso: ferite che, stando ai sanitari, avrebbero potuto risultare letali. La convivente dell’uomo ha riferito che, nella notte, il figlio si sarebbe svegliato all’improvviso e avrebbe colpito il padre mentre dormiva sul divano del soggiorno.

Sotto il coordinamento del Comandante interinale della Compagnia di Arona, i militari hanno predisposto un dispositivo di ricerca e cinturazione dell’area, convergendo l’abitazione di Grignasco e poi nelle aree boschive circostanti. Il giovane è stato bloccato mentre tentava di rientrare a casa, uscendo da un’area boscata retrostante l’edificio. Nelle attività successive è stato rinvenuto e sequestrato il coltello ancora intriso di sangue.

L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e condotto alla tenenza Carabinieri di Borgomanero per gli adempimenti di rito; in seguito è stato associato alla casa circondariale di Novara. In suo possesso è stata trovata anche una piccola quantità di hashish (0,23 grammi).