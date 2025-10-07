Accordo Italia-Svizzera: semaforo verde dalla commissione finanze per lo smart working dei frontalieri

Un passo decisivo verso la piena operatività dello smart working per i lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera. La Commissione Finanze della Camera ha espresso all’unanimità parere favorevole alla ratifica del Protocollo di modifica dell’Accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, aprendo di fatto la strada al voto finale dell’Aula.

Il Protocollo, siglato a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024, è l’atto che integra e aggiorna l’Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020, che mira a eliminare le doppie imposizioni sui salari dei frontalieri.

L’esito positivo del voto in Commissione è stato immediatamente commentato dal deputato leghista Stefano Candiani, che è intervenuto per l’introduzione dell’accordo in Commissione. “Poco fa sono intervenuto in commissione finanze, introducendo l’approvazione dell’accordo che sblocca lo smart working per i frontalieri,” ha spiegato Candiani. “La commissione finanze ha votato all’unità un parere favorevole alla ratifica dell’accordo che quindi sarà sottoposto al voto dell’aula della camera.”