Varese News

Canton Ticino

Accordo Italia-Svizzera: semaforo verde dalla commissione finanze per lo smart working dei frontalieri

Spiega il deputato Candiani: "La commissione finanze ha votato all’unità un parere favorevole alla ratifica dell’accordo che quindi sarà sottoposto al voto dell’aula della camera."

camera deputati

Un passo decisivo verso la piena operatività dello smart working per i lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera. La Commissione Finanze della Camera ha espresso all’unanimità parere favorevole alla ratifica del Protocollo di modifica dell’Accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, aprendo di fatto la strada al voto finale dell’Aula.

Il Protocollo, siglato a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024, è l’atto che integra e aggiorna l’Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020, che mira a eliminare le doppie imposizioni sui salari dei frontalieri.

L’esito positivo del voto in Commissione è stato immediatamente commentato dal deputato leghista Stefano Candiani, che è intervenuto per l’introduzione dell’accordo in Commissione. “Poco fa sono intervenuto in commissione finanze, introducendo l’approvazione dell’accordo che sblocca lo smart working per i frontalieri,” ha spiegato Candiani. “La commissione finanze ha votato all’unità un parere favorevole alla ratifica dell’accordo che quindi sarà sottoposto al voto dell’aula della camera.”

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.