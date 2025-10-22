Ad Albizzate il concerto evento del duo Ventimariscelti: Michel Frequin torna dopo vent’anni con un omaggio al paese

In programma sabato 25 ottobre alle ore 21 presso la Sala Piotti del Comune di Albizzate. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento promette di essere una serata di grande intensità emotiva e artistica

La musica torna protagonista ad Albizzate con “50 Granelli di Tempo”, il concerto evento in programma sabato 25 ottobre alle ore 21 presso la Sala Piotti del Comune di Albizzate (Piazza IV Novembre). L’ingresso è gratuito e l’appuntamento promette di essere una serata di grande intensità emotiva e artistica.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Il Mulino Musicale con il patrocinio del Comune di Albizzate, nasce come omaggio del pianista e compositore Michel Frequin al paese che lo ha visto muovere i primi passi nel mondo della musica. Dopo vent’anni dalla sua ultima esibizione ad Albizzate – allora nelle vesti di direttore di coro – Frequin torna nella sua città con un nuovo progetto, questa volta come pianista, affiancato dalla moglie Marine Guliashvili, soprano lirico di fama internazionale.

Insieme formano il duo Ventimariscelti, un sodalizio artistico e spirituale nato nel 2009 e riconosciuto per l’originalità dei propri spettacoli, che intrecciano musica, teatro e creatività. Le loro esibizioni hanno conquistato pubblico e critica, ottenendo premi in competizioni internazionali e riconoscimenti in diverse rassegne.

Marine Guliashvili, soprano georgiana, vanta una formazione di altissimo livello presso l’Accademia musicale e il Conservatorio di Tbilisi, il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, dove ha studiato con maestri di fama internazionale La sua voce, riconosciuta per il timbro raffinato e la sensibilità interpretativa, l’ha portata a calcare numerosi palcoscenici in Italia e all’estero.

Michel Frequin, musicista dalle molte sfaccettature e di origini italiane e olandesi, ha studiato pianoforte, composizione, organo e direzione presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, oltre a lettere moderne presso l’Università Cattolica di Milano. Ha collaborato con importanti istituzioni, tra cui la RAI, e nel corso della sua carriera ha unito l’attività artistica a quella di ricerca e insegnamento.

Nel 2024 il duo Ventimariscelti è stato invitato a New York per una importante collaborazione artistica, esperienza che continua tuttora e testimonia la dimensione internazionale della loro attività.