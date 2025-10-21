Varese News

Gallarate/Malpensa

Ad Albizzate riapre il circolo The Family con una nuova gestione ma lo stesso cuore di sempre

Il weekend inaugurale — dal 24 al 26 ottobre — sarà una vera festa. Il nuovo corso porta la firma di Lucia e Andrea, che hanno voluto preservare l’anima del posto aggiungendo un tocco personale fatto di cura, calore e creatività

the family albizzate

Dal 24 ottobre 2025 inizia una nuova pagina per lo storico circolo cooperativo di Albizzate, conosciuto e amato da anni come “The Family”, che torna con una nuova gestione ma con lo stesso spirito di sempre — accoglienza, buon cibo e atmosfera. The Family si rinnova come un punto di riferimento per chi cerca un luogo sincero, informale e pieno di vita. Un locale pensato per chi ama la buona cucina e la compagnia, per chi desidera trascorrere una serata in un ambiente accogliente, dove poter mangiare bene, ascoltare musica o semplicemente stare insieme.

Il nuovo corso porta la firma di Lucia e Andrea, che hanno voluto preservare l’anima del posto aggiungendo un tocco personale fatto di cura, calore e creatività. The Family diventa così un mix unico tra osteria e circolo culturale: un luogo dove “si mangia bene ma si torna anche per l’atmosfera”.

Cucina autentica, arte e convivialità

La cucina è tradizionale ma rivisitata, non gourmet ma curata. Piatti e taglieri preparati con ingredienti locali, presentazioni estetiche e porzioni generose raccontano una proposta che punta alla qualità senza perdere l’autenticità.
Accanto alla ristorazione, The Family propone un’esperienza culturale e creativa. Un pianoforte sempre disponibile, un palco per concerti e performance e un programma di eventi settimanali tra musica, mostre e attività sociali rendono il locale un vero spazio culturale aperto a tutti.

Non mancano i momenti di gioco e convivialità: biliardo, ping pong, calcetto, bocce e giochi da tavolo creano un clima da “circolino” contemporaneo. I tornei popolari vengono reinterpretati come occasioni di socialità, dove competizione e divertimento si fondono nello spirito di comunità.

Il weekend di inaugurazione del 24, 25 e 26 ottobre

The Family è anche un posto pensato per le famiglie: i bambini hanno spazio per giocare e sentirsi parte della comunità, mentre i genitori possono rilassarsi e godersi la serata. Tutti gli eventi e i concerti sono a ingresso gratuito, nel segno dell’apertura e dell’inclusività.

Il weekend inaugurale — dal 24 al 26 ottobre — sarà una vera festa: Venerdì 24, apertura ore 18 – Vogo Beat Live dalle 21:30, con aperitivo buffet e dopocena: Sabato 25, apertura ore 18 – Boom Boom Sound dalle 22:00, con cena e djset; Domenica 26, dalle 11:30 una giornata di relax e socialità per continuare a festeggiare insieme.

Il manifesto di the Family

“Ci siamo chiesti cos’è una famiglia. Cosa la rende tale. Come si tiene insieme. Poi abbiamo smesso di chiedercelo, e abbiamo iniziato a viverlo. Perché la famiglia è anche quella che ti scegli. È quella che ti accoglie a ogni ora, con una birra in mano e un abbraccio pronto. Quella in cui puoi essere chi vuoi, quando vuoi. Quella in cui non servono legami di sangue per sentirsi a casa. Quella che, d’ora in poi, puoi chiamare The Family.”

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.