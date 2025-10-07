Azzio
Ad Azzio i volontari puliscono i boschi: un’iniziativa a salvaguardia del territorio
Il Comune aderisce all’iniziativa promossa dall’associazione Amo Madre Terra con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità contro il degrado ambientale
11 Ottobre 2025
Il Comune di Azzio aderisce all’iniziativa promossa dall’associazione Amo Madre Terra con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità contro il degrado ambientale e l’abbandono dei rifiuti. Questo evento, intitolato “Amiamo le Nostre Valli”, invita tutti i cittadini a partecipare attivamente alla pulizia dei boschi e alla cura del territorio locale (immagine di repertorio).
L’evento avrà luogo sabato 11 ottobre 2025 e prevede una serie di attività, tra cui la pulizia delle aree verdi e boschive della zona, con il supporto della Protezione Civile e della Pro Loco di Azzio. L’incontro è fissato per le ore 9:30, presso il piazzale antistante il Municipio e la Scuola Primaria, dove i partecipanti si raduneranno prima di iniziare le operazioni di pulizia.
Il programma dell’evento prevede:
-
Ore 9:30: Ritrovo presso il piazzale antistante il Municipio e la Scuola Primaria
-
Ore 10:00: Divisione in gruppi e inizio delle operazioni di pulizia
-
Ore 11:30: Conclusione delle attività
-
Ore 12:00: Rinfresco per i partecipanti, offerto dalla Pro Loco di Azzio
