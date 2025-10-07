Ad Azzio i volontari puliscono i boschi: un’iniziativa a salvaguardia del territorio

Il Comune di Azzio aderisce all’iniziativa promossa dall’associazione Amo Madre Terra con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità contro il degrado ambientale e l’abbandono dei rifiuti. Questo evento, intitolato “Amiamo le Nostre Valli”, invita tutti i cittadini a partecipare attivamente alla pulizia dei boschi e alla cura del territorio locale (immagine di repertorio).

L’evento avrà luogo sabato 11 ottobre 2025 e prevede una serie di attività, tra cui la pulizia delle aree verdi e boschive della zona, con il supporto della Protezione Civile e della Pro Loco di Azzio. L’incontro è fissato per le ore 9:30, presso il piazzale antistante il Municipio e la Scuola Primaria, dove i partecipanti si raduneranno prima di iniziare le operazioni di pulizia.

Il programma dell’evento prevede: