Addio a Mauro Di Francesco, volto delle commedie italiane anni Ottanta
Da "Attila flagello di Dio" a "I fichissimi", fino alla tv con "I ragazzi della 3°C". La sua avventura partita dal teatro e dal cabaret alla milanese
È morto a 74 anni di età Mauro Di Francesco, uno degli attori-simbolo degli anni Ottanta in Italia. E’ stato protagonista di film come “I Fichissimi”, “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”, “Abbronzatissimi”, oltre che del telefilm “I ragazzi della 3°C”.
Nato a Milano il 17 maggio 1951 da famiglia legata al teatro, proprio nello spettacolo dal vivo aveva esordito: a soli 15 anni era entrato nella compagnia di Giorgio Strehler (accanto a Valentina Cortese) e due anni dopo aveva recitato nello sceneggiato televisivo “La freccia nera”, uno degli sceneggiati Rai di maggior successo.
Prima del grande successo in tutta Italia negli anni Ottanta, aveva vissuto la stagione del cabaret milanese con il Gruppo Repellente, incrociandosi sul palco con Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Giorgio Faletti, nel periodo d’oro del cabaret che ruotava intorno al Derby.
Poi il successo nelle commedie, partendo da Milano al fianco di Abatantuono e proseguendo a Roma: pellicole come “Il ras del quartiere”, “Chewingum”, “Attila flagello di dio”, “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me”. In tv era passato anche da “I ragazzi della 3ª C”. Il sodalizio con Abatantuono si era rinnovato a metà anni Novanta con “Il barbiere di Rio”.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.