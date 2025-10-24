AGESP, insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione
Alessandro Della Marra è il nuovo presidente di AGESP S.p.A., la società capogruppo del Gruppo AGESP che gestisce i servizi pubblici locali nel territorio
Si è ufficialmente insediato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione di AGESP S.p.A., la società capogruppo del Gruppo AGESP, attiva nei servizi pubblici locali.
Il CdA, nominato dall’Assemblea dei Soci, guiderà l’azienda nel prossimo triennio e sarà composto da tre membri:
Alessandro Della Marra, nominato Presidente
Andrea Tomasini, Vicepresidente
Francesca Tallarida, Consigliere
Resta confermato nella carica il Direttore Generale di AGESP, Gianfranco Carraro, già in forza all’azienda nei precedenti mandati.
