Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

AGESP, insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Alessandro Della Marra è il nuovo presidente di AGESP S.p.A., la società capogruppo del Gruppo AGESP che gestisce i servizi pubblici locali nel territorio

Generico 20 Oct 2025

Si è ufficialmente insediato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione di AGESP S.p.A., la società capogruppo del Gruppo AGESP, attiva nei servizi pubblici locali.

Il CdA, nominato dall’Assemblea dei Soci, guiderà l’azienda nel prossimo triennio e sarà composto da tre membri:

Alessandro Della Marra, nominato Presidente
Andrea Tomasini, Vicepresidente
Francesca Tallarida, Consigliere

Resta confermato nella carica il Direttore Generale di AGESP, Gianfranco Carraro, già in forza all’azienda nei precedenti mandati.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.