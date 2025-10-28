Aggressioni nel trasporto pubblico locale, un convegno a Varese fa il punto su sicurezza e tutele
Il Salone Estense ospita un incontro promosso dal Comitato consultivo Inail: focus su prevenzione, dati e collaborazione tra istituzioni
Si terrà giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 9:00, presso il Salone Estense di Varese (ingresso da via Luigi Sacco 5), il convegno “Il fenomeno delle aggressioni nel trasporto pubblico locale. Il ruolo delle istituzioni e le tutele Inail in occasione di lavoro”, promosso dal Comitato consultivo provinciale Inail di Varese in collaborazione con ATS Insubria, Camera di Commercio di Varese e con il patrocinio del Comune di Varese.
L’incontro punta a porre l’attenzione su un problema sempre più evidente: le aggressioni ai danni del personale del trasporto pubblico locale, in particolare autisti, controllori e addetti al servizio, soggetti sempre più spesso a episodi di violenza verbale e fisica.
Un fenomeno che, oltre a minacciare la sicurezza dei lavoratori, ha un impatto sulla qualità del servizio e sulla percezione di sicurezza da parte dell’utenza.
Durante il convegno verranno presentati i dati infortunistici rilevati da Inail, oltre a una riflessione più ampia sul valore del settore a cura della Camera di Commercio. Il dialogo coinvolgerà istituzioni, datori di lavoro, lavoratori e parti sociali con l’obiettivo di favorire sinergie per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.
L’incontro è aperto al pubblico interessato e si inserisce all’interno di un percorso più ampio di sensibilizzazione e prevenzione nel settore dei servizi pubblici essenziali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.