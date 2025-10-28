Varese News

Varese Laghi

Aggressioni nel trasporto pubblico locale, un convegno a Varese fa il punto su sicurezza e tutele

Il Salone Estense ospita un incontro promosso dal Comitato consultivo Inail: focus su prevenzione, dati e collaborazione tra istituzioni

incidente autobus

Si terrà giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 9:00, presso il Salone Estense di Varese (ingresso da via Luigi Sacco 5), il convegno “Il fenomeno delle aggressioni nel trasporto pubblico locale. Il ruolo delle istituzioni e le tutele Inail in occasione di lavoro”, promosso dal Comitato consultivo provinciale Inail di Varese in collaborazione con ATS Insubria, Camera di Commercio di Varese e con il patrocinio del Comune di Varese.

L’incontro punta a porre l’attenzione su un problema sempre più evidente: le aggressioni ai danni del personale del trasporto pubblico locale, in particolare autisti, controllori e addetti al servizio, soggetti sempre più spesso a episodi di violenza verbale e fisica.

Un fenomeno che, oltre a minacciare la sicurezza dei lavoratori, ha un impatto sulla qualità del servizio e sulla percezione di sicurezza da parte dell’utenza.

Durante il convegno verranno presentati i dati infortunistici rilevati da Inail, oltre a una riflessione più ampia sul valore del settore a cura della Camera di Commercio. Il dialogo coinvolgerà istituzioni, datori di lavoro, lavoratori e parti sociali con l’obiettivo di favorire sinergie per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

L’incontro è aperto al pubblico interessato e si inserisce all’interno di un percorso più ampio di sensibilizzazione e prevenzione nel settore dei servizi pubblici essenziali.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.