Aggressioni nel trasporto pubblico locale, un convegno a Varese fa il punto su sicurezza e tutele

Si terrà giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 9:00, presso il Salone Estense di Varese (ingresso da via Luigi Sacco 5), il convegno “Il fenomeno delle aggressioni nel trasporto pubblico locale. Il ruolo delle istituzioni e le tutele Inail in occasione di lavoro”, promosso dal Comitato consultivo provinciale Inail di Varese in collaborazione con ATS Insubria, Camera di Commercio di Varese e con il patrocinio del Comune di Varese.

L’incontro punta a porre l’attenzione su un problema sempre più evidente: le aggressioni ai danni del personale del trasporto pubblico locale, in particolare autisti, controllori e addetti al servizio, soggetti sempre più spesso a episodi di violenza verbale e fisica.

Un fenomeno che, oltre a minacciare la sicurezza dei lavoratori, ha un impatto sulla qualità del servizio e sulla percezione di sicurezza da parte dell’utenza.

Durante il convegno verranno presentati i dati infortunistici rilevati da Inail, oltre a una riflessione più ampia sul valore del settore a cura della Camera di Commercio. Il dialogo coinvolgerà istituzioni, datori di lavoro, lavoratori e parti sociali con l’obiettivo di favorire sinergie per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

L’incontro è aperto al pubblico interessato e si inserisce all’interno di un percorso più ampio di sensibilizzazione e prevenzione nel settore dei servizi pubblici essenziali.