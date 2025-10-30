Agire in Comune sulla nuova viabilità a Travedona, «Il sindaco fermi il progetto, prima che sia troppo tardi»

Il gruppo di minoranza Agire in Comune guidato dal consigliere Fabio Pecoroni è tornato sulla questione della nuova viabilità dei mezzi pesanti in centro a Travedona, per chiedere all’amministrazione comunale di rivedere il progetto e trovare delle alternative. Lo ha fatto con una lettera aperta rivolta al sindaco Angelo Fiombo.

Secondo quanto affermato nella lettera di Agire in Comune, il progetto presentato ufficialmente ai cittadini a settembre «Contrasta con due pareri tecnici ufficiali e vincolanti espressi a distanza di oltre dodici mesi dal comandante della Polizia Locale, i quali ribadiscono con estrema chiarezza la gravità dei rischi connessi al passaggio di mezzi pesanti: pericolo per la

pubblica incolumità, danni potenziali a edifici e infrastrutture, peggioramento della sicurezza pedonale, oltre a responsabilità dirette e possibili danni erariali a carico dell’Ente e del suo rappresentante».

«Per questo motivo – scrive Pecoroni – invitiamo il sindaco a sospendere definitivamente questa scelta, ad ascoltare le centinaia di cittadini che hanno firmato la petizione per mantenere il divieto di accesso ai mezzi pesanti e a ripensare questa decisione con senso di responsabilità e rispetto per la comunità. La questione non è politica, non è di maggioranza o minoranza, né tantomeno di opinioni».

«Le chiediamo di fermarsi – aggiunge il capogruppo di minoranza rivolgendosi direttamente al primo cittadino -, di ascoltare e di dimostrare il coraggio di cambiare idea per il bene comune. Sospendere ora questa modifica non sarebbe una sconfitta, ma un atto di lucidità e di rispetto verso la cittadinanza. E per questo, se lo farà, saremo i primi a ringraziarla pubblicamente, riconoscendole il merito di aver anteposto il bene di Travedona Monate a qualsiasi altra logica».