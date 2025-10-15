Agricoltura, Gadda: “La riforma Pac proposta da Bruxelles è un rischio, Fitto faccia sentire la voce dell’Italia”
La vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera interviene sulle mozioni riguardanti la Pac: “Serve sostegno al settore agroalimentare, non tagli”
Preoccupazione per il futuro della Politica Agricola Comune e per le conseguenze che una riforma al ribasso potrebbe avere sul comparto agroalimentare italiano ed europeo. È quanto espresso da Maria Chiara Gadda, deputata varesina e vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera, durante la dichiarazione di voto sulle mozioni dedicate al tema.
Nel mirino l’ipotesi di creazione di un fondo unico e i tagli alla Pac proposti dal commissario europeo all’Agricoltura Janusz Wojciechowski (n.d.r. erroneamente indicato come Hansen nel testo originale), misure che secondo Gadda “rischiano di produrre seri danni all’agricoltura europea e italiana”.
“La Pac – ha dichiarato la parlamentare – è uno strumento fondamentale di programmazione e sostegno al settore. Va certamente migliorato, ma non azzerato. L’agricoltura sta attraversando una fase complessa e delicata, e non è quella indicata dalla Commissione Von Der Leyen la strada giusta per rafforzare il nostro sistema agroalimentare”.
Un appello infine al commissario europeo italiano, Raffaele Fitto: “Il governo faccia sentire la propria voce. Fitto rappresenti in Europa la posizione trasversale emersa in Parlamento e sostenuta anche dalle principali organizzazioni di categoria”.
