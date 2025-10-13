AI for real estate: l’intelligenza artificiale al servizio degli agenti immobiliari
Martedì 14 ottobre 2025 dalle 9.00 alle 13.00 allo Spazio Libero – Agorà di Materia a Castronno (Varese) un evento formativo organizzato da Fiaip in collaborazione con Auxilia Finance e Metacasa per scoprire come la tecnologia può potenziare il lavoro degli agenti immobiliari
Il futuro del mercato immobiliare passa dalla tecnologia, e in particolare dall’intelligenza artificiale. Per questo Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) organizza un importante appuntamento formativo dal titolo “AI for Real Estate”, in programma martedì 14 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 presso Materia Spazio Libero (Agorà, via Confalonieri 5, Castronno in provincia di Varese).
L’evento nasce con l’obiettivo di illustrare nuove opportunità per gli operatori del settore immobiliare attraverso strumenti digitali avanzati capaci di ottimizzare i processi di vendita, migliorare la gestione dei clienti e incrementare l’efficacia operativa delle agenzie.
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Il programma prenderà il via alle ore 9 con la registrazione dei partecipanti, seguita alle 9.30 dai saluti istituzionali del presidente provinciale Fiaip Varese Riccardo Ortiz. Alle 9.45 interverrà Alessandro Bonucci, general manager BSP Fiaip/Auxilia Finance, con una relazione dedicata a “La tecnologia e i servizi a supporto degli agenti immobiliari”. Alle 10.15 sarà la volta di Giuseppe De Marco, direttore territorio Auxilia Finance, che parlerà di tempi e finanziamenti per un servizio professionale di valore.
Dopo una pausa caffè alle 11, i lavori riprenderanno alle 11.15 con Pietro Giachetti, Head of Operations di Metacasa, che approfondirà le applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale per gli agenti immobiliari. Chiusura prevista alle 13.15. L’iniziativa è organizzata da Auxilia Finance e Metacasa per Fiaip ed è rivolta a professionisti, consulenti e operatori del mercato immobiliare interessati a cogliere le opportunità della trasformazione digitale.
