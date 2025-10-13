Al Cai di Varese una serata sulle Alpi Apuane, le montagne in attesa di liberazione

Il Club Alpino Italiano, sezione di Varese, organizza per il prossimo venerdì 17 ottobre alle 21 una serata ad ingresso gratuito dedicata alle Alpi Apuane, con la partecipazione di Gianluca Briccolani, dell’Associazione Apuane Libere.

Le Alpi Apuane sono montagne di marmo, caratterizzate da aspetti paesaggistici e naturalistici unici al mondo. Da esse fu estratto marmo fin dall’epoca dei romani, marmo usato dallo stesso Michelangelo per i suoi capolavori.

«Queste stesse montagne sono ora sottoposte a forti pressioni da parte di interessi economici, scavate da enormi cave non più per produrre pregevoli opere marmoree, bensì per trasformare la pietra nel suo componente di base, il carbonato di calcio, che entra come sbiancante in numerosi usi industriali».

«Verrà a parlarci sia di questo, sia della grande bellezza dei luoghi, e del loro valore per l’escursionismo e l’alpinismo, Gianluca Briccolani, autore della prima traversata integrale delle creste delle Apuane in solitaria».

L’ associazione Apuane Libere “non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e per la sua attività istituzionale adotta i principi della non violenza, si impegna nel rispetto e nell’accettazione delle differenze di genere, di cultura, di religione e di stato sociale delle persone”: Apuane Libere “vuole costituire, con l’esempio in prima persona dei suoi Soci fondatori e dei propri Soci Volontari, quel

mancante punto di coordinamento nella lotta per la liberazione di queste creature rocciose, dal giogo distruttivo che le attanaglia: ben consapevoli, che senza un impegno diretto di chi le frequenta e le ama incondizionatamente, non ci sarà futuro per questa incomparabile giogaia di monti”.