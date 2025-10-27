Tempo Libero
Al Centro didattico scientifico di Tradate ad halloween si diventa “Cacciatori di mostri”
Tra i sentieri del bosco qualcosa si muove… sarete voi i coraggiosi cacciatori pronti a svelare l’identità dello strano essere? Un’avventura tra brividi e divertimento per grandi e piccoli, dove la fantasia prende vita
Doppio evento di Halloween al Centro didattico Scientifico di Tradate: pomeridiano per piccoli avventurosi e serale solo per veri coraggiosi️!
Cacciatori di mostri (pomeriggio)
Consigliato per piccoli avventurosi da 5 agli 11 anni!
▪ L’attività si svolgerà in due turni:
– 15:00-16:45
– 17:30-19:15
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA online (qui)
Quota di partecipazione: 10€ ingresso minori e 6€ ingresso accompagnatore adulto.
Cacciatori di mostri (sera)
Consigliato per coraggiosi esploratori dai 12 ai 99+ anni.
▪ L’attività si svolgerà in due turni:
– 20:30-22:15
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA online (qui)
Quota di partecipazione: 10€ ingresso minori e adulti.
CONSIGLIAMO DI MUNIRSI DI TORCIA ELETTRICA
_____________________________________________________________
Al fine di poter partecipare a più attività possibili e godervi una fantastica giornata insieme, non dimenticatevi del tempo necessario per raggiungere il centro (una comoda passeggiata di 20 minuti adatta a tutti, passeggini inclusi).