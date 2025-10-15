Al Chiostro di Saronno sfida a colpi di strategie: torna il Torneo di Scacchi

Domenica 9 novembre nella sede del Chiostro di viale Santuario 11, è in programma l’8° Trofeo Scacchi del Circolo ricreativo aziendale Fnm, organizzato da ScacchiSaronno con il patrocinio del Comune di Saronno.

Il torneo è aperto a tutti, senza limiti di età o esperienza. Potranno partecipare juniores e adulti, che si affronteranno con il sistema Svizzero a 5 turni, ciascuno con 15 minuti di riflessione per partita.

Le iscrizioni si apriranno alle 14, mentre il torneo inizierà alle 15. La cerimonia di premiazione è prevista per le 18,30. In palio coppe, medaglie, scacchiere e libri didattici, con riconoscimenti per le prime cinque posizioni di adulti e juniores, la miglior donna e il miglior partecipante over 70.

L’iscrizione prevede una quota unica di 10 euro, che sarà destinata come contributo alla scuola gratuita per scacchisti ciechi. È consigliata la preiscrizione, contattando il referente Luigi al numero 371 1179430 o scrivendo a scacchisaronnova@gmail.com.