Al PalaExBo di Saronno un grande appuntamento con l’hockey

Il torneo è organizzato dalla squadra cittadina Ice Goblins in collaborazione con Saronno Servizi e con il patrocinio del Comune

13 Novembre 2025

Cresce l’attesa per il torneo di hockey su ghiaccio Bago Bago, il primo grande evento internazionale dello sport sul ghiaccio a Saronno che si terrà giovedì 13 novembre al PalaExBo.

Il torneo, organizzato dalla squadra cittadina Ice Goblins, in collaborazione con Saronno Servizi e con il patrocinio del Comune di Saronno, rappresenta un’occasione unica per valorizzare lo sport come strumento di crescita e aggregazione. Un evento che corona l’impegno della squadra locale, che ha lavorato intensamente per organizzare un torneo in cui affronterà i French Canadian Islanders.

La giornata prenderà il via alle 20 sulla pista del PalaExBo e vedrà dieci partite da dodici minuti. L’appuntamento si preannuncia come una festa dello sport: spettacolo sul ghiaccio, entusiasmo a bordo pista e la possibilità di vivere un’esperienza nuova per Saronno.

L’invito è rivolto a tutti: famiglie, giovani e curiosi che vorranno vivere una giornata diversa, scoprendo l’energia e il fascino dell’hockey. Il PalaExBo si prepara così ad accogliere una manifestazione pensata per i giovani e lo sport.

