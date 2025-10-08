Al Teatro Pax di Cantello va in scena la commedia “Premiata ditta Felice Trapasso”

La Compagnia Teatrale La Rinascita porta in scena a Cantello uno spettacolo divertente e originale dal titolo “Premiata ditta Felice Trapasso”, in programma sabato 12 ottobre alle ore 16:00 presso il Teatro Pax. L’ingresso è libero, e lo spettacolo promette di far riflettere sorridendo, con una trama brillante e surreale.

Una commedia noir tra ironia e burocrazia ultraterrena

Al centro della scena troviamo Felice Trapasso, impresario di pompe funebri dal sorriso facile e dal nome profeticamente in tema. Ma non tutto va come previsto: tra apparizioni spettrali, equivoci e clienti… defunti, lo spettacolo gioca con ironia sul tema della morte e sull’assurdità della burocrazia, anche oltre la vita.

La messa in scena, curata dalla compagnia La Rinascita, punta su un umorismo intelligente e grottesco, senza rinunciare a una narrazione dinamica e accessibile a tutti. L’atmosfera, come suggerisce anche la grafica della locandina, è leggera e caricaturale, con personaggi sopra le righe e situazioni paradossali.

Una compagnia locale, un teatro aperto alla comunità

La Compagnia Teatrale La Rinascita è attiva sul territorio da diversi anni, con l’obiettivo di promuovere la cultura teatrale e avvicinare il pubblico alle arti sceniche con produzioni brillanti e popolari. L’appuntamento del 12 ottobre rientra in un calendario di attività culturali pensate per coinvolgere il pubblico locale, valorizzando gli spazi di aggregazione come il Teatro Pax.