Al Tempio dei Medici di Duno la Messa per i camici bianchi: memoria, impegno e tutela del personale sanitario

Si è svolta questa mattina presso il Tempio Votivo dei Medici d’Italia a Duno, in Valcuvia, la tradizionale Santa Messa promossa ogni anno dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese. Oggi si è celebrata in particolare la Festività di San Luca Evangelista, protettore dei camici bianchi. Presenti diverse autorità, tra cui il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il Capitano dei Carabinieri Vincenzo Piazza, Comandante della Compagnia di Luino, il Sindaco di Duno Marco Dolce.

Una messa che ogni anno ricorda i Medici caduti nell’esercizio della professione, iscrivendo nel Sacrario legato al Tempio i nomi di camici bianchi che hanno perduto la vita: questa volta il Dottor Gaetano Alaimo (Ordine dei Medici di Agrigento) e la Dottoressa Barbara Capovani (Ordine dei Medici di Pisa), entrambi uccisi da ex pazienti.

Alla Messa celebrata dal Parroco di Duno, Don Feliciano Rizzella, e con l’omelia tenuta dal medico di base e diacono Salvatore la Sala, ha preso la parola la Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, Dottoressa Giovanna Beretta.

“Ogni giorno dobbiamo affrontare difficoltà e problemi – ha detto la Presidente Dottoressa Giovanna Beretta -. I due Colleghi che ricordiamo oggi nel Sacrario, sono morti entrambi per mano di loro pazienti, una circostanza che ripropone il tema della sicurezza. Faccio mia la riflessione formulata, a questo proposito, dalla Fnomceo nazionale sulla necessità di “sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza nazionale della violenza contro i medici e gli operatori sanitari. Una società che non sa difendere coloro che garantiscono il diritto alla salute è una società sconfitta, che si rivolta contro sè stessa. Ora è il momento del silenzio, per far rumore contro la violenza”.

Anche il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, al termine della messa, ha ribadito l’importanza del tema della sicurezza del personale sanitario e la necessità di impegnarsi nel dare vita ad iniziative concrete a tutela di chi opera per la salute di tutti.