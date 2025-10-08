Varese News

Salute

Al via il mese della prevenzione senologica: in Humanitas Mater Domini torna “Sorrisi in Rosa”

Corsi e iniziative per una maggior attenzione al benessere psicofisico delle pazienti. Attivi in ospedale corsi dedicati al make up e alla danza, per far riscoprire la propria immagine e femminilità durante e dopo le terapie.

Taglio del nastro per la nuova edizione di Sorrisi in Rosa, iniziativa nata nove anni fa grazie alla visione della fotografa Luisa Morniroli e della scrittrice Cristina Barberis Negra, con il contributo dei senologi Humanitas. Il progetto intende accendere i riflettori sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione del tumore al seno, partendo dal racconto diretto di donne che hanno vissuto la malattia o sono in cura.

Oggi 150 donne che hanno seguito un percorso oncologico negli ospedali Humanitas fanno parte della comunità di Sorrisi in Rosa. Fulcro dell’iniziativa è la mostra fotografica, che ogni anno si arricchisce di nuove storie e volti: ritratti di donne avvolte in sciarpe rosa e testimonianze scritte che trovano spazio negli ospedali e nei centri Humanitas Medical Care in Lombardia, Piemonte e Sicilia.

Ma non solo: il mese della prevenzione è animato da un calendario di iniziative a Castellanza, Milano, Bergamo, Torino, e Catania. Consulti gratuiti, sessioni di make up, incontri divulgativi ed eventi sportivi sono consultabili al link: https://fondazionehumanitasricerca.it/eventi-sorrisi-in-rosa

Tra gli appuntamenti da non perdere a Castellanza, giovedì 16 ottobre, dalle 20.30 presso la Biblioteca Civica del Comune, “La Salute in un Talk”. Il ciclo di incontri a firma di Humanitas Mater Domini, torna con un appuntamento speciale, legato alla diagnosi del tumore al seno, dalla prevenzione ai percorsi di cura. A parlarne, la dott.ssa Carmine Fantò, capo-sezione radiologia senologica dell’ospedale e specialista dei centri medici Humanitas Medical Care del territorio.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione:  La Salute in un talk – Tumore al seno: dalla prevenzione alla cura Tickets, Thu, Oct 16, 2025 at 8:30 PM | Eventbrite

Venerdì 17 e sabato 18 ottobre, dalle 9 alle 13.30, invece, torna l’annuale appuntamento in LIUC – Carlo Cattaneo, dove il dott. Luciano Branchini, senologo dell’ospedale, sarà presente per due giornate di incontri e consulti gratuiti dedicati alle studentesse e il personale femminile dell’Università. Il progetto, realizzato in collaborazione con Rotaract “La Malpensa” e Rotary Club “Castellanza”, vuole sviluppare la consapevolezza e le competenze attraverso l’educazione alla salute delle nuove generazioni.

Breast Unit: équipe multidisciplinare e percorsi dedicati alla cura e il benessere psicofisico delle pazienti

In Italia, il carcinoma mammario rimane la neoplasia più diffusa, con circa 60.000 nuove diagnosi ogni anno. La diagnosi precoce e la ricerca sono fondamentali per migliorare non solo la sopravvivenza, ma anche la qualità della vita delle pazienti. È questo l’impegno quotidiano della Breast Unit di Humanitas Mater Domini, dove un team multidisciplinare di oncologi, chirurghi generali, senologi, radiologi, infermieri, psicologi e fisioterapisti lavora insieme per accompagnare ogni donna lungo tutto il percorso di cura.

Dalle nuove terapie oncologiche, sempre più personalizzate, fino ai percorsi di ricostruzione mammaria post-oncologica, la Breast Unit pone al centro la persona, con un approccio che integra le diverse competenze cliniche e attenzione alla salute psicofisica di ogni donna.

Al percorso di cura fisico, infatti, si affianca il counselling psicologico, che supporta le pazienti e le loro famiglie nella gestione dell’impatto emotivo della diagnosi e delle terapie. Non solo. La figura della psicologa, insieme al volontariato “Insieme con Humanitas”, segue le donne anche attraverso percorsi studiati per restituire fiducia e autostima.

Per questo, la Breast Unit di Humanitas Mater Domini promuove iniziative dedicate alla riscoperta della propria femminilità, come laboratori di bellezza ad opera de “La forza e il sorriso Onlus”, in cui professionisti del settore aiutano le donne a riscoprire la propria immagine durante e dopo le terapie, e “Dance4Oncology”. Quest’ultimo progetto, nato nel 2024, rappresenta uno spazio tutto al femminile che promuove la danza come strumento di espressione, rinascita e condivisione per le donne che affrontano questo percorso oncologico.

Dance4Oncology attraverso la storia delle pazienti

Se esiste una cura, è perché c’è la Ricerca

Sorrisi in Rosa è parte di Pink Union di Fondazione Humanitas per la Ricerca, il progetto a sostegno della salute femminile che rappresenta l’impegno di medici e ricercatori che ogni giorno lavorano per aprire nuove strade alla cura delle patologie tipicamente femminili.

Il legame tra Ricerca e Cura è possibile grazie all’impegno di medici e ricercatori e grazie al sostegno dei cittadini che, durante la dichiarazione dei redditi, decidono di destinare il 5×1000 a Humanitas. Ogni persona può fare tanto: per sostenere la Ricerca di Humanitas nella dichiarazione dei redditi basta firmare nel campo “Ricerca Sanitaria” e scrivere il codice fiscale 10125410158.

Tra le pieghe della vita

Connessioni, emozioni, cura. In occasione di Sorrisi in Rosa 2025, è stata inaugurata in collaborazione con Humanitas. All’origine, gli incontri tra studenti, studentesse e le donne di Sorrisi in Rosa per promuovere la consapevolezza sul tumore al seno e il valore della condivisione e della prevenzione.

Ogni partecipante ha dipinto pezzi di carta utilizzando tecniche miste come acquerello e acrilico. I fogli sono stati poi combinati per creare cerchi, mescolando le opere di più persone per sottolineare l’importanza della condivisione e del sostegno reciproco. Le partecipanti hanno avuto la libertà di scegliere se utilizzare i pennelli o le proprie mani e hanno avuto la possibilità di scrivere una parola o un pensiero all’interno delle pieghe della carta. Queste pieghe non solo hanno protetto il messaggio, ma hanno rappresentato anche il rafforzamento della carta, evocando simbolicamente la resilienza e la forza personale di chi le ha create.

L’installazione artistica sarà esposta per tutto ottobre nel Building 2 dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, nei pressi della mostra di foto-racconti di Sorrisi in Rosa.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.