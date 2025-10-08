Al via il mese della prevenzione senologica: in Humanitas Mater Domini torna “Sorrisi in Rosa”

Taglio del nastro per la nuova edizione di Sorrisi in Rosa, iniziativa nata nove anni fa grazie alla visione della fotografa Luisa Morniroli e della scrittrice Cristina Barberis Negra, con il contributo dei senologi Humanitas. Il progetto intende accendere i riflettori sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione del tumore al seno, partendo dal racconto diretto di donne che hanno vissuto la malattia o sono in cura.

Oggi 150 donne che hanno seguito un percorso oncologico negli ospedali Humanitas fanno parte della comunità di Sorrisi in Rosa. Fulcro dell’iniziativa è la mostra fotografica, che ogni anno si arricchisce di nuove storie e volti: ritratti di donne avvolte in sciarpe rosa e testimonianze scritte che trovano spazio negli ospedali e nei centri Humanitas Medical Care in Lombardia, Piemonte e Sicilia.

Ma non solo: il mese della prevenzione è animato da un calendario di iniziative a Castellanza, Milano, Bergamo, Torino, e Catania. Consulti gratuiti, sessioni di make up, incontri divulgativi ed eventi sportivi sono consultabili al link: https://fondazionehumanitasricerca.it/eventi-sorrisi-in-rosa

Tra gli appuntamenti da non perdere a Castellanza, giovedì 16 ottobre, dalle 20.30 presso la Biblioteca Civica del Comune, “La Salute in un Talk”. Il ciclo di incontri a firma di Humanitas Mater Domini, torna con un appuntamento speciale, legato alla diagnosi del tumore al seno, dalla prevenzione ai percorsi di cura. A parlarne, la dott.ssa Carmine Fantò, capo-sezione radiologia senologica dell’ospedale e specialista dei centri medici Humanitas Medical Care del territorio.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione: La Salute in un talk – Tumore al seno: dalla prevenzione alla cura Tickets, Thu, Oct 16, 2025 at 8:30 PM | Eventbrite

Venerdì 17 e sabato 18 ottobre, dalle 9 alle 13.30, invece, torna l’annuale appuntamento in LIUC – Carlo Cattaneo, dove il dott. Luciano Branchini, senologo dell’ospedale, sarà presente per due giornate di incontri e consulti gratuiti dedicati alle studentesse e il personale femminile dell’Università. Il progetto, realizzato in collaborazione con Rotaract “La Malpensa” e Rotary Club “Castellanza”, vuole sviluppare la consapevolezza e le competenze attraverso l’educazione alla salute delle nuove generazioni.

Breast Unit: équipe multidisciplinare e percorsi dedicati alla cura e il benessere psicofisico delle pazienti

In Italia, il carcinoma mammario rimane la neoplasia più diffusa, con circa 60.000 nuove diagnosi ogni anno. La diagnosi precoce e la ricerca sono fondamentali per migliorare non solo la sopravvivenza, ma anche la qualità della vita delle pazienti. È questo l’impegno quotidiano della Breast Unit di Humanitas Mater Domini, dove un team multidisciplinare di oncologi, chirurghi generali, senologi, radiologi, infermieri, psicologi e fisioterapisti lavora insieme per accompagnare ogni donna lungo tutto il percorso di cura.

Dalle nuove terapie oncologiche, sempre più personalizzate, fino ai percorsi di ricostruzione mammaria post-oncologica, la Breast Unit pone al centro la persona, con un approccio che integra le diverse competenze cliniche e attenzione alla salute psicofisica di ogni donna.

Al percorso di cura fisico, infatti, si affianca il counselling psicologico, che supporta le pazienti e le loro famiglie nella gestione dell’impatto emotivo della diagnosi e delle terapie. Non solo. La figura della psicologa, insieme al volontariato “Insieme con Humanitas”, segue le donne anche attraverso percorsi studiati per restituire fiducia e autostima.

Per questo, la Breast Unit di Humanitas Mater Domini promuove iniziative dedicate alla riscoperta della propria femminilità, come laboratori di bellezza ad opera de “La forza e il sorriso Onlus”, in cui professionisti del settore aiutano le donne a riscoprire la propria immagine durante e dopo le terapie, e “Dance4Oncology”. Quest’ultimo progetto, nato nel 2024, rappresenta uno spazio tutto al femminile che promuove la danza come strumento di espressione, rinascita e condivisione per le donne che affrontano questo percorso oncologico.

Dance4Oncology attraverso la storia delle pazienti

Se esiste una cura, è perché c’è la Ricerca

Sorrisi in Rosa è parte di Pink Union di Fondazione Humanitas per la Ricerca, il progetto a sostegno della salute femminile che rappresenta l’impegno di medici e ricercatori che ogni giorno lavorano per aprire nuove strade alla cura delle patologie tipicamente femminili.

Il legame tra Ricerca e Cura è possibile grazie all’impegno di medici e ricercatori e grazie al sostegno dei cittadini che, durante la dichiarazione dei redditi, decidono di destinare il 5×1000 a Humanitas. Ogni persona può fare tanto: per sostenere la Ricerca di Humanitas nella dichiarazione dei redditi basta firmare nel campo “Ricerca Sanitaria” e scrivere il codice fiscale 10125410158.

Tra le pieghe della vita

Connessioni, emozioni, cura. In occasione di Sorrisi in Rosa 2025, è stata inaugurata in collaborazione con Humanitas. All’origine, gli incontri tra studenti, studentesse e le donne di Sorrisi in Rosa per promuovere la consapevolezza sul tumore al seno e il valore della condivisione e della prevenzione.

Ogni partecipante ha dipinto pezzi di carta utilizzando tecniche miste come acquerello e acrilico. I fogli sono stati poi combinati per creare cerchi, mescolando le opere di più persone per sottolineare l’importanza della condivisione e del sostegno reciproco. Le partecipanti hanno avuto la libertà di scegliere se utilizzare i pennelli o le proprie mani e hanno avuto la possibilità di scrivere una parola o un pensiero all’interno delle pieghe della carta. Queste pieghe non solo hanno protetto il messaggio, ma hanno rappresentato anche il rafforzamento della carta, evocando simbolicamente la resilienza e la forza personale di chi le ha create.

L’installazione artistica sarà esposta per tutto ottobre nel Building 2 dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, nei pressi della mostra di foto-racconti di Sorrisi in Rosa.